Mónica Pérez rememoró su traumático embarazo inviable. Según expuso la periodista, el médico tratante le señaló “te tienes que aguantar y quedarte con tu guagua hasta que muera dentro de ti”, ante la imposibilidad de practicar aborto terapéutico.

La comunicadora fue invitada al programa Podemos Hablar de CHV, en donde relató la traumática experiencia de gestar en un embarazo no viable. “Mi hijo venía con tremendo síndrome que no iba a llegar ni siquiera a los nueve meses de gestación y en ese momento (cuando se enteraron) tenía tres meses.

“El problema es que el doctor me dice que no se sabía cuándo iba a morir dentro de mí”, explicó Pérez, recordando que en aquellos años aún no estaba legalizado el aborto terapéutico por inviabilidad fetal.

“Te tienes que aguantar y quedarte con tu guagua hasta que muera dentro de ti. Puede ser a los ocho meses, pero no va a nacer nunca, ni siquiera va a llegar a los nueve meses. No hay ninguna posibilidad”, le habría señalado el doctor tratante, quien además le indicó que podía dar un certificado para que pudiera pedir aborto terapéutico en otros países.

Al enterarse tanto la profesional como su pareja quedaron en shock. “No le puedes contar a nadie y toda la gente en el trabajo te dice: ‘qué linda la guagüita’ (…) no podía decir que mi guagua no iba a nacer”.

“Aguantamos dos meses y ya no dábamos más, además, estando yo en pantalla. Ya no dimos más y yo le digo a Pancho: ‘vámonos a Estados Unidos a hacer el aborto’. Yo soy católica así que no me era muy fácil hacerlo, pero de todas maneras era una situación que no tenía ningún sentido el sufrimiento que llevamos”, relató.

“Era terrible ir a la ecografía todas las semanas y no preguntar si la guagüita está bien, sino, ‘¿se murió, doctor?’, esa es la pregunta que había que hacer todas las semanas”, rememoró acongojada.