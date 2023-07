Comparte

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentó a la nueva subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta Poblete, designada este sábado por el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Elgueta se desempeñaba, a la fecha, como administradora regional del Gobierno Regional de Santiago y directora de Metro.

En su presentación Montes destacó: «Es una tremenda profesional, que tiene una experiencia muy amplia en planificación, en desarrollo de procesos, en fortalecer los sistemas de formalización de las instituciones, y que conoce los temas urbanos y los temas sociales».

Para el secretario de Estado, esta experiencia en la administración pública será esencial para mejorar la transparencia y gestión en campamentos.

“Queremos perfeccionar todos los procesos para seleccionar los proyectos en campamentos, para adjudicar a instituciones, para asegurar rendiciones oportunas y adecuadas. Eso es parte de lo que vamos a hacer en conjunto como dirección del ministerio. Quiero insistir, esto nos da mucha rabia, porque estamos dedicando demasiado tiempo a una tarea que no debiera ser lo central: estar dedicados a resolver a avanzar y responder a las familias que no tienen vivienda», enfatizó la autoridad.

Durante su trayectoria profesional, la subsecretaria ha trabajado en diversas reparticiones públicas como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), las municipalidades de Santiago y Peñalolén y la subsecretaría de Desarrollo Regional dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

“Agradezco la oportunidad que me ha entregado el presidente Boric. Mi llegada al ministerio es con la mayor fuerza y ánimo para contribuir en lo que se viene trabajando: responder a la necesidad ciudadana de más viviendas y construir ciudades más justas. Eso lo que me ha encomendado el presidente. El Plan de Emergencia Habitacional no puede esperar, porque hay familias que lo están pasando mal y necesitan de una vivienda digna”, expresó la subsecretaria Elgueta.

Asimismo, agregó le parece de la mayor gravedad el caso de la Fundación Democracia Viva en la Región de Antofagasta. “He visto como el ministro se ha hecho cargo, y como también la institucionalidad del Estado en su conjunto está enfrentando de manera proactiva, en colaboración con la Justicia”, enfatizó.