Una adulta mayor fue víctima de un brutal asalto en la comuna de El Bosque. La víctima, de 87 años, fue abordada por un grupo de delincuentes que la golpearon y azotaron contra el piso para robarle $700.000, dinero con el que ella contaba para arreglar su casa.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 14 de junio afuera de la casa de la mujer, quien previamente había retirado dinero de su caja de compensación. El actuar de los antisociales quedó registrado en la cámara de seguridad de un vecino

La víctima entraba a su hogar en compañía de su nieta cuando fue abordada por un sujeto, quien la lanzó al piso y comenzó a revisar entre sus prendas.

En conversación con Meganoticias, la afectada comentó: «No les puedo identificar la cara, porque yo lo único que quería era asegurar el dinero que llevaba en mi cuerpo, lo llevaba en un banano y me lo había puesto abajo de toda la ropa, y muy arriba, cerca del sostén. Pero él tipo me levantó la ropa y tomó el banano donde yo llevaba el dinero«.

«Yo lo sujetaba lo más que pude. Como él no pudo quitármelo solo, llamó a otro hombre. Mi nieta, mientras él forcejeaba conmigo, forcejeaba también y le pegó al hombre que me estaba sacando el dinero, pero cuando ya vino el segundo, ya no pudo con los dos«. agregó la afectada.

Tras arrebatarle el dinero los antisociales huyeron en un automóvil que los esperaba.

Los vecinos tomaron conocimiento del hecho y decidieron realizar diversos eventos benéficos para reponer el dinero que perdió la mujer. Finalmente, entre todos lograron reunir más de un millón de pesos que ella destinará a las reparaciones que necesita su hogar.