La diputada boliviana Luisa Nayar Sosa, por medios de sus redes sociales, denunció este sábado que hay un chileno secuestrado y otro herido a bala, en Challapata, una localidad del departamento de Oruro, mientras intentaban recuperar un camión robado en Chile y que se encontraba en el país vecino.

La parlamentaria informó, a través de su cuenta de Twitter, que logró contactarse con las víctimas chilenas, quienes le manifestaron que «uno de ellos se encuentra con heridas de bala y otro fue secuestrado«.

En tanto, el fiscal de Challapata, Fernando Montaño, confirmó que los heridos fueron trasladados a un centro asistencial y que se está investigando el caso. Sin embargo, no dio detalles sobre el paradero del secuestrado ni sobre los responsables del ataque.

Realizaron la denuncia, pero «se rehusaron a brindarles el apoyo«

Según relató la diputada, durante esta semana ciudadanos chilenos viajaron hasta Bolivia para recuperar la máquina que fue robada el 26 de junio en Chile y que ingresó al territorio de la nación vecina el 1 de julio.

«Resulta ser que fueron a hacer las denuncias respectivas a la policía boliviana y según nos manifiestan los mismos se rehusaron a brindarles el apoyo correspondiente. Ahora, luego de haber transcurrido varios días, estas personas están siendo víctimas de una persecución armada», acusó Nayar Sosa.

Asimismo, dijo que «hemos buscado desesperadamente tomar contacto con el señor Eduardo del Castillo, quien lamentablemente hasta el momento no tiene una respuesta para nosotros, no nos garantizan absolutamente nada, no están precautelando la vida de estos ciudadanos«.

«Por el otro lado, hemos puesto en conocimiento de los cónsules de chile esta situación, como también en conocimiento de diputados chilenos», agregó.

«Exigimos a las autoridades llamadas por ley a tomar las acciones respectivas, evitar que suceda una tragedia y evitar que con este trágico desenlace, que puede ser evitado, se produzca un conflicto internacional«, concluyó.

Cancillería está realizando las gestiones necesarias

El diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, detalló que el Ministerio de Relaciones Exteriores «está realizando todas las gestiones necesarias».

También, indicó que junto al diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, «hemos mantenido contacto con familiares, Gobierno, policías y autoridades«.

«Esto es consecuencia de fronteras permeables, impunidad y Gobierno de Bolivia que legaliza autos robados en Chile«, acusó el parlamentario republicano.