La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reiteró este lunes que no quiere un memorial por el 18 de octubre en la Plaza Italia y afirmó que le gustaría que el monumento al general Manuel Baquedano pueda volver al sector, pero se debe conversar.

«Yo diría que estamos todos, en general, bastante de acuerdo, de que no tiene sentido de poner hitos que nos sigan dividiendo«, sostuvo la edil en entrevista con «El Rompecabezas«.

Matthei dijo que la idea de este memorial surgió durante el fin de semana por un comentario que realizó la vicepresidenta Carolina Tohá, que fue interpretado que se iba a realizar un memorial.

«El día sábado, en un punto de prensa que se hizo ahí, se habló de algún tipo de conmemoración de algún hito que conmemorara las cosas que han pasado en la Plaza Italia. Entonces hubo mucha incertidumbre, molestia, reacciones en las redes sociales», señaló.

En esa línea, aclaró que levantar un memorial del 18-O en la Plaza Italia no se ha tratado en las reuniones que han sostenido por el proyecto del eje Alameda – Providencia.

Respecto a que si debe volver la estatua del general Baquedano al sector, la alcaldesa Matthei indicó que «a mí me gustaría, pero siento que todo esto debe conversarse también».

«A mí me encantaría que volviera el general Baquedano. Pero así como yo no quiero algún tipo de memorial por el 18 de octubre, también siento que si vuelve o no el general Baquedano es algo que se debe conversar«, enfatizó.

«En este momento nadie debe estar pensando en hacer ninguna cosa que realmente pueda molestar, ofender, encender los ánimos. Realmente lo que tenemos que hacer todos es un esfuerzo por sacar a Chile adelante», manifestó Matthei.

