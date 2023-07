Comparte

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, anunció que iniciará acciones legales contra La Tercera, luego de que el medio de comunicación publicara que el Ministerio Público estaba preparando una formalización contra la autoridad comunal por la presunta solicitud de coimas por parte de Best Quality.

«Hoy 28 de julio no es real que yo vaya a ser formalizado, no es real que desde la fiscalía se haya tomado alguna decisión en este sentido, y como estamos frente a una mentira, y frente a un intento de denostar, que además es continuo (…). Por lo tanto, vamos a ejercer todas las acciones judiciales, todas las penales y las civiles, que nos permita la ley contra el editor, contra el medio, contra la periodista y contra todos aquellos que sigan insistiendo en la irresponsabilidad que significa ni siquiera cautelar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que para algunos es ley cuando solo compete a sus familiares y sus amigos», dijo este viernes.

«Yo quiero decir que confío en la Justicia y que esto no viene de filtraciones. Y tengo la certeza que no viene de filtraciones. Esto viene de una campaña hecha por un medio en particular y replicada por otros medios, que ha afectado tremendamente a mi familia, que ha afectado tremendamente a quienes trabajan y colaboran en esta gestión y que yo creo es algo que no puede seguir«, agregó.

Asimismo, apuntó que «este es un acto de desinformación y esto cuando se repite a lo largo del tiempo va instalando socialmente la idea de que alguien que nunca ha sido juzgado ni condenado es culpable. De esto es lo que hay que hacer cargo, porque la mentira, la difamación, la calumnia, la injuria no puede formar parte de la libertad de prensa. Quien considere que la mentira, la calumnia, la injuria puede ser parte de la libertad de prensa, sencillamente no conoce el concepto de la libertad».