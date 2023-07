Comparte

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la información dada a conocer este lunes por la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó que las autoridades de la administración del Presidente Gabriel Boric no realizaron la capacitación en materia de administración pública y probidad.

Al respecto, la portavoz del Palacio de La Moneda, aseguró que este tipo de inducciones son siempre bienvenidos, pero dejó en claro que eso no puede ser excusa para los errores y faltas que se puedan cometer.

«Las capacitaciones, las inducciones, siempre son bienvenidas, en cualquier instancia y particularmente en lo que respecta a la administración pública. Sin embargo, nunca una capacitación más, una capacitación menos, puede ser justificación para no cumplir con la normativa«, sostuvo Vallejo este lunes.

Bajo esa línea, indicó que «a ley se presume conocida por todos y todas cuando se publica y más cuando uno ingresa a funciones de Estado, de Gobierno, no puede justificarse en que obtuvo o no una capacitación para dar cumplimiento total y absoluto a la normativa vigente, y por eso es que es tan clave cuando se asumen las responsabilidades políticas al cometer este tipo de error».

«En el acto administrativo uno siempre tiene que señalar que debe presumirse en el acto administrativo el completo conocimiento sobre la normativa«, afirmó.

«Esto no es ni puede ser una justificación alguna, entonces no caigamos en la confusión que el día de mañana una autoridad (…) de este Gobierno se puede escudar o justificar con que tuvo o no una captación. No se requiere una capacitación para cumplir con la normativa y con la ley«, reiteró.

Vallejo califica de «ridículo» solicitud de cambio de gabinete

Por otro lado, la ministra Camila Vallejo calificó de «ridículo» la solicitud de la oposición de un cambio de gabinete e hizo un llamado a no seguir presionando en esa línea.

«Ridículo. Ya lo vimos anteriormente cuando el ejemplo que se señalaba de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo que hacer un cambio completo. ¿Eso disminuyó la beligerancia de las críticas de la oposición? No», señalo la secretria de Estado.

«¿Eso contribuyó a que la oposición se abriera a mayor diálogo y acuerdos? No. Entonces a nosotros no nos pueden venir con cuentos«, agregó.

«Los cambios de gabinete no los puede pretender seguir imponiendo la oposición, un grupo de parlamentarios o un partido político», sino que «los evalúa y los determina el Presidente de la República de manera responsable cuando él considera que hay un equipo, un ministro, una ministra, que no está cumpliendo con la función que le ha encomendado»

«Entonces, esto de tratar de insistir o señalar que la salida de un ministro a gusto de un sector político va a resolver los problemas de diálogo, de conversación sobre los temas de fondo, la verdad es que basta con conocer la historia reciente para demostrar y darnos cuenta que eso es una falacia«, cerró.