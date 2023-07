Comparte

En una conversación íntima con Javier Parra en el programa «Protagonistas» de Agricultura TV, el entrenador de Ñublense, Jaime García, se sinceró revelando el gran temor que tiene a no tener más a su madre, a quien cada vez que puede la lleva a los partidos.

“No sé que vaya a pasar si no está ella, es difícil, es la que marca todo. Cuando me preguntan: «¿tienes miedo que te echen?», no lo tengo. Tampoco me asusta ir al equipo más grande. La presión va a ser cuando no tenga a mi mamá al lado”, confesó el director técnico.

Por otra parte, García también recordó el difícil camino que atravesó para ser técnico: “Me acuerdo cuando estaba en Palestino y no tenía para ir a trabajar, tenía que pedir que me llevaran en la micro. También, cuando fui al INAF tuve compañeros que los lunes me pagaban el almuerzo. Esas cosas las tengo intactas”, indicó el ex jugador.

Jaime pasó por Santiago Morning, Melipilla, San Marcos de Arica; entre otros equipos, y en más de uno tuvo la oportunidad de ser dirigido por Hernán Clavito Godoy, con quien tuvo más de una anécdota que recordó en «Protagonistas».

“En Arica, el Clavo me probó con los de la cárcel. Yo quedé y me acuerdo que en el primer año con Rodrigo Bravo fuimos a la disco, y al otro día el Clavo me tenía fuera. Recuerdo todavía que él me decía el piñata”, dijo entre risas Jaime García.

Revisa el capítulo completo de «Protagonistas» aquí: