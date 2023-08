Comparte

Este martes, Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo y Previsión Social durante la presidencia de Michelle Bachelet, usó una frase de la época de la Unidad Popular para referirse a la actual gestión de Gabriel Boric.

Durante su participación en el matinal «Tu Día» de Canal 13, el militante del Partido Socialista aseguró que «tengo la mejor opinión del Presidente Boric».

Bajo ese contexto, señaló que: «Voy a parafrasear, a propósito de las críticas que van desde mi propio sector, del oficialismo, voy a parafrasear, a propósito de los 50 años, una vieja frase de un obrero en la época de la UP, y perdónenme la expresión por la hora, que dijo ‘este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno’«.

«Esa expresión muestra una línea de conducta», dijo Andrade. Luego, fue consultado por Priscila Vargas si es una frase que lo representa, a lo que respondió que «por algo la estoy diciendo. No diría cosas que no me representan«.

«Ayudemos a revolver el problema, esa es mi lógica, porque este es mi gobierno», aregó la otrora autoridad.

Posteriormente, el exministro manifestó que «aquí hay un problema político que afecta al gobierno, pero que también afecta al país». Ante esto, añadió que al tener un margen de «incredulidad de los actores políticos», provoca que «no haya agenda posible de realizar»

«Hay que construir un clima político, que no está en sintonía con la ciudadanía, pero hay que construirlo porque es la tarea de la política», indicó en el programa.