El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, conversó en La Mañana de Agricultura sobre el Caso Convenios, advirtiendo que es necesario «terminar con las facilidades que tienen estas personas para sacar plata del Estado».

«Tenemos un sistema que está lleno de forados, un sistema que permite que estas cosas pasen. Ayer comenzamos a hablar del pacto fiscal y de recaudar más dinero, pero antes de preocuparnos de como meter más millones de dólares a la alcancía fiscal, tenemos que reparar y tapar esos forados», declaró

«No podemos tener un sistema durante tanto tiempo, que sabemos que permite que estas cosas pasen, que permiten que cualquier operador político astuto haga este tipo de acciones. No tienen mayores sanciones, no tienen mayores controles, lo primero que tenemos que hacer es terminar con las facilidades que les estamos dando para sacar plata del Estado y enriquecerse de forma ilícita», sentenció.

«Parece que si queremos asegurarnos de que ciertas cosas pasen las vamos a tener que poner por escrito y reglamentar. Siempre va a haber algún listillo o listilla que va a decir ‘esto no estaba en la ley’ o que ‘la ley no me obligaba a esto’. Entonces va a haber un escándalo pero no habrá ninguna sanción y va a pasar todo ‘piola’. Tenemos esa cultura un poco legalista», expresó Leturia.

«Esto es corrupción pero desde el día uno, del porte del Himalaya, es brutal. Uno dice que la posibilidad estadística de que todos estos casos sean al azar es de cero básicamente. Esto ahora es el escándalo de las fundaciones, pero son los mismos mecanismos los que se pueden utilizar para corporaciones, las unidades corporativas. No son solamente fundaciones, es la tecnología que se utilizó, el menú es gigante«, sentenció.

«Lo que tenemos que hacer es sacarnos la venda de los ojos y ponerle freno a esto, porque siempre van a haber personas que se van a tentar si es que se les da la oportunidad. La oportunidad hace al ladrón y lo que tenemos que hacer es cerrar las oportunidades. Está bien sancionar pero no es tan fácil, necesitamos no tener que andar persiguiendo nunca a nadie más, porque se la pusimos difícil y cuesta arriba, para que nadie mas metiera la mano donde no tenía que meterla», agregó el presidente del Consejo para al Transparencia.

«Tenemos que prevenir hacia futuro, porque la cantidad de dinero que echamos a la basura, o a bolsillos privados para decirlo más claramente, pero a la basura porque esa era plata que era para la gente de los campamentos, los niños del Sename, personas con problemas de desnutrición. Problemas reales graves y se los está llevando gente inescrupulosa, eso es lo más importante«, señaló.

«Cuando una personas administra millones de millones de pesos tiene mucho poder para nombrar, para asignar contratos, lo mínimo que uno puede que pedir es que elijan a una persona que sepa. No alguien que una vez que esté en el cargo tenga que tomar un curso, que además no sabemos si lo va a aprobar. Los cursos están bien pero hay un mínimo que hay que llegar sabiendo, porque o si no esa persona no está capacitada para el cargo», sostuvo Leturia.

«Lo grave que se ha descubierto es que algunas de las personas que estuvieron en esos cargos nunca debieron estarlo, porque no tenían el conocimiento ni la brújula moral para hacerlo», cerró.