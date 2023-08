Comparte

El exseremi de Gobierno Eduardo Vivanco negó las acusaciones realizadas por Camila Polizzi en la denuncia que presentó ante la Fiscalía, en donde asegura que fue amenazada con sicariato por la ex autoridad.

«En ningún caso la he amenazado a ella y no he amenazado en mi vida a nadie. De lo que yo leo en esa declaración que ella saca, yo no soy el que la está amenazando, por lo menos con lo que yo he tenido a la vista», sostuvo en Mucho Gusto.

En es sentido al referirse al comunicado que emitió la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Vivanco interpreta que Polizzi «estaba muy asustada, pero asustada por la situación general, pero no porque alguien le hubiera dicho que iba a sufrir algún tipo de daño«.

«Después de que ella me envía unos WhatsApp, me solicita conversar. Entendía que era delicado el tema de ella con el gobierno regional y no accedí en primera instancia a hacerlo. Finalmente, por la posibilidad de que estuviera involucrado algún personero del gobierno central, en ese caso, decidí finalmente ver de qué se trataba», aseguró.

Fue en aquel encuentro en donde según Polizzi se habrían realizado las amenazas, lo cual fue tajantemente descartado por el ex seremi.

«Tengo que ir a la fiscalía a ver si efectivamente tengo algún tipo de acusación de sicariato, porque yo no le he hecho. Yo no la he amenazado de ninguna forma, tengo que ver el detalle», señaló.