El Presidente Gabriel Boric fue increpado este jueves durante la ceremonia de promulgación de la Ley de Royalty Minero, celebrada en la Región de Antofagasta.

En medio de la instancia, un hombre comenzó a gritar contra el Mandatario, por lo que este le contesto desde el podio.

«No, no, no, no, después conversamos. Conversamos después. Después conversamos», partió diciéndole, antes de comenzar su discurso. Pero lo gritos del señor no cesaron.

«Sí, sí me junté con los dirigentes, me junté con los dirigentes de los profesores recién. Me entregaron la carta y estamos conversando con ellos. Pero usted está interrumpiendo a todos los demás«, le contestó el Mandatario. «Maestro le pedimos que respete a las personas que están acá», insistió.

Ya cuando trató de iniciar su alocución, el jefe de Estado dijo: «Lamento mucho que haya gente que pretenda faltarle el respeto a todos los demás que están escuchando, pero no importa, porque siempre puede haber uno o dos que van a criticar. Nosotros vamos a seguir avanzando como las cosas que estamos haciendo acá. Vamos a seguir avanzando, trayendo más justicia para Chile».

Aún así, el sujeto continúo vociferando, esta vez con garabatos. «Yo le pido, por favor, que respete al resto, señor. Señor, le pido por favor que respete al resto. Usted está interrumpiendo acá, no voy a conversar con usted mientras siga faltándole el respeto a la gente«, dijo ofuscado Boric.