Comparte

En los últimos días, se han revelado múltiples detalles del ahora estrenado libro «Caso Relojes«, de la periodista Laura Landaeta.

En el escrito se repasa la investigación que involucra a Marco Antonio Parived, expareja de Tonka Tomicic, así como el rol de la animadora en la situación.

En este sentido, la periodista fue invitada a Zona Latina, donde habló con Cecilia Gutiérrez, quien le consultó sobre algunos pasajes del texto, según consigna el portal TiempoX.

¿Tonka Tomicic atentó contra su vida?

«En alguna parte del libro mencionas que tú recibiste un llamado de uno de los mejores amigos o de los pocos que le van quedando a Tonka, de Ricardo Cantín y que él, además de insultarte, te dice que Tonka intentó atentar contra su vida, responsabilizándote por esto», le consultó la panelista de «Zona de Estrellas».

Ante esto, Landaeta replicó: «Sí. No me consta, solo me lo dijo él. No tengo cómo constatar algo así, son palabras de alguien cercano a ella«.

En la misma línea, Landaeta sostuvo que su fuente, al día siguiente, «me llamó 23 veces en una tarde para insultarme (…) yo entiendo es su amiga«.

Por otro lado, Landaeta señaló que múltiples personas le dijeron cosas sobre la animadora de Canal 13, pero señaló que estos sujetos buscaban «victimizar a Tonka, claramente creo yo, enviados por Tonka«, opinó.