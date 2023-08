Comparte

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió al Estallido Social y abordó la quema de algunas estaciones del Metro de Santiago».

En conversación con el programa Mesa Central de Canal13, el exmandatario manifestó: «Yo no creo que quemar ocho a diez estaciones del Metro, a la misma hora y con los mismos acelerantes, haya sido una casualidad».

«Eso estaba absolutamente preparado y otros eran los que estaban en el gobierno. Quiero decir que ese hecho lógicamente que puso un gran riesgo a la democracia que terminó cuando se puso el acuerdo y se comenzó a hablar de la nueva Constitución «, afirmó Frei.

Por otra parte, sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien aseguró que nadie ni ninguna institución respetó la constitución en 1973, señaló que él «no es comentarista de otros».

«Yo tengo una frase que usaba en mi Gobierno y que no gustaba mucho: Yo no soy comentarista de otros. Esto es parte de la historia. Si queremos imponernos una verdad oficial no vamos a llegar nunca de acuerdo, pero evidentemente que pasaron cosas en Chile y pasaron muchas cosas para derivar en lo que fuimos», señaló.