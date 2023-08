Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó la posibilidad de convertirse en candidata presidencial tras los positivos resultados que ha tenido en las últimas encuestas.

«Tengo muy claro que eso podría suceder. Por lo tanto, mi responsabilidad es prepararme», señaló la edil en conversación con La Tercera.

Junto con lo anterior, destacó: «Cuando postulé a la alcaldía de Providencia, conversé con los vecinos. Me di cuenta de que el tema de la seguridad ciudadana era prioritario. Fui a Nueva York para saber cómo lo habían hecho y eso es lo que he aplicado en la comuna».

En esa línea, la alcadesa descartó una relación entre su próximo viaje a la ciudad de Medellín (Colombia), donde conocerá el plan contra el narcotráfico desarrollado en la zona, con una eventual candidatura. Pese a lo anterior, reiteró que lo que está haciendo es «prepararse».

«Lo que estoy haciendo es prepararme para la responsabilidad que me puede caer encima. Es evidente que eso puede suceder. Es como cuando tú quieres estudiar Medicina. Tienes que prepararte», manifestó.

Además, Matthei abordó la figura del republicano José Antonio Kast, a quien podría enfrentarse en las próximas elecciones (en caso de definirse como candidata).

«Yo creo que él ha construido un posicionamiento. La gente lo ha visto como una persona seria, pero tiene harto rechazo también. De hecho, muchos tenemos la impresión de que en la última elección presidencial hubo gente que fue a votar por Boric para que no saliera Kast», comentó la alcaldesa.

Matthei también se refirió a la idea de derogar el aborto en tres causales planteada por el Partido Republicano, en caso de ser mayoría en el Congreso.

«A mí me parece que echarse a las mujeres encima, que son la mitad de la población, no es una buena idea. (…) Yo quiero ser bien clara en esto, el Estado no puede obligar a las mujeres a tener un hijo producto de una violación«, enfatizó la alcaldesa.

«Yo no voy a permitir que se dé un solo paso atrás. El Estado no tiene el derecho de obligar a una mujer a llegar al fin de un embarazo producto de una violación. Tampoco puede forzar a una mujer a tener un embarazo cuando el feto viene sin cerebro. No tiene el derecho. Punto», agregó.

Finalmente, señaló que ve «muy difícil que con una promesa así lleguen a tener la mayoría» en el Congreso, ya que «las mujeres somos más del 50% de los votos en este país».

En caso de que lo anterior ocurra, dijo que como autoridad esperará «salir a la calle».

«Estoy segura de que todas las mujeres vamos a defender muy fuertemente los derechos que hemos ganado«, comento la actual alcaldesa de Providencia.