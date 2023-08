Comparte

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), liderados por su jefe Frank Sauerbaum y subjefa, Marcia Raphael, valoraron que la Fiscalía Regional considerara su solicitud y resolviera excluir a Revolución Democrática (RD) como querellante en la causa de Democracia Viva, en el contexto del Caso Convenios.

Durante esta jornada el Juzgado de Garantía de Antofagasta tomó la decisión, la cual fue solicitada en una carta enviada por RN al fiscal regional, Alberto Ayala, donde se cuestionaba que RD fuera parte de la indagatoria que se lleva adelante por transferencias de la Seremi de Vivienda de esa región a la fundación Democracia Viva, ligada a personeros de la colectividad: “Esta conjunción de intereses y roles podría propiciar que, en los hechos, personas detenten la calidad de imputado y de querellante en la misma investigación”, decía el escrito

Al respecto, la subjefa de la bancada, Marcia Raphael, mencionó que “desde Renovación Nacional desde el primer momento hemos solicitado que Revolución Democrática no sea querellante en la causa contra la fundación Democracia Viva. Qué duda cabe que ese partido tiene responsabilidades, las cuales estamos seguros que en el ejercicio de la investigación se comprobarán, por lo que más allá que del argumento de que RD no tiene domicilio en Antofagasta, es una buena noticia, ya que no se puede tener doble calidad en un juicio y no tenemos duda que RD, el Frente Amplio y personeros del gobierno , tendrán que enfrentar a la justicia”.

Por su parte, Frank Sauerbaum señaló que “es evidente que Revolución Democrática no podía ser parte de la investigación como querellantes porque ellos son los involucrados, son quienes el Estado está investigando. Y lo querían hacer, básicamente, para poder contar con la información de la carpeta y defenderse adecuadamente. A mí me parece inmoral que ellos hayan solicitado ser parte de la investigación cuando son ellos los investigados. Y querían participar solamente para manejar información de la carpeta investigativa, cosa que solamente pueden hacer los querellantes”.