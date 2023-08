Comparte

En medio de la polémica por el Caso Convenios y el Caso Lencería, Tamara Vidal Vera, funcionaria del Gobierno Regional del Biobío, que traspasó $250 millones a la fundación En Ti, acusa que fue suspendida de sus funciones tras denunciar una serie de irregularidades que ella misma descubrió.

«El Gobierno Regional me suspendió de mis funciones, esto es netamente para que yo no tuviera acceso ni a mi correo electrónico ni a las plataformas digitales que me permitan ver documentación», señaló en conversación con Mirada Velvet en Agricultura.

«Es eso la suspensión, yo sigo siendo funcionaria y mantengo mi cargo, pero me encuentro con licencia médica desde fines del mes de abril, que es cuando justamente suceden los hechos de connotación pública, que yo denuncio y que hago saber a mi jefatura», explicó.

«Esto pasa desde mucho antes, desde el mes de enero, cuando se transfiere la primera remesa. Si bien son $250 millones de pesos, son dos remesas que se transfieren, uno de $75 millones y el saldo se paga posteriormente», agregó la funcionaria del GORE.

«Desde el momento en que se paga la primera cuota es desde el momento que inicia el proyecto, eso fue el 11 de enero. El 13 de enero fue el lanzamiento con mi jefatura y yo inmediatamente pongo en alerta a mi jefatura, porque hay cosas que inmediatamente me extrañan», sostuvo Vidal.

«Como por ejemplo habían banderas, tendones en donde hacían referencia a una fundación que no era la que había recibido financiamiento, que es la fundación Capital Social, que no existe, no tiene RUT y no está inscrita dentro de las organizaciones sociales», alertó.

«Eso se lo hago saber a mi jefatura (Simón Acuña, jefe de divisiones de desarrollo social humano) , el asiste y es testigo de esto, de hecho hace un discurso y le toman declaraciones y en sus espaldas está este tendón. Entonces no podría negarlo», añadió.

Caso Lencería

«El me dice que va a conversar la situación. Yo sigo reuniéndome tanto con Camila (Polizzi) como con Sebastián (Polanco), en donde existen las actas de esas reuniones. Yo les hago hincapié justamente en que todo lo que tenga que ver con publicidad y que no tenga que ver con el programa, esos gastos tienen que ser rechazados, cosa que no sucedió«, sostuvo respecto a nombres ligados al Caso Lencería.

«Esos gastos fueron aprobados por el Gobierno Regional, a pesar de que el convenio dice que todo lo que es publicidad tiene que ir con visto bueno, situación que nunca pasó», sentenció Tamara Vidal.

Al referirse a quienes aprobaban estos, gastos sostuvo que «hay una contraparte técnica y una contraparte financiera, cuando la financiera no tiene el visto bueno mío, me manda un correo me pregunta, pero nunca recibió ese correo o esa consulta. Nunca recibí, de parte de Camila o Sebastián alguna solicitud de aprobación. Todos los gastos fueron aprobados de igual manera».

«Todo lo que era programas se veía en otra división y a mi solamente me llegaba la resolución cuando ya incluso estaba financiado. Cuando ya se habían firmado los recursos, cuando ya se habían firmado los convenios, yo no tenía ninguna injerencia«, explicó.

«Yo denuncié más de seis, siete casos con fundaciones, que hoy ya son de connotación pública. Ahí empezó el tema del hostigamiento y del sumario administrativos. Yo puse una denuncia y auto denuncia, porque como soy contraparte tenía que yo auto denunciarme en caso de que hubiera alguna irregularidad de la que yo fui parte», agregó.

«Te diría que son al rededor de nueve fundaciones, no es del mismo tenor, son distintos tipos de situaciones, pero ahí no puedo hablar más. Pero todas las que son de connotación pública, yo puse mi autodenuncia. Son distintos tipos de delitos, no soy fiscal, pero hay conflictos de interés, fraude al fisco», declaró Vidal.

«Los directores de las fundaciones no pueden recibir remuneraciones, eso está dentro de una resolución del GORE, yo te diría que cerca del 70% de las fundaciones reciben remuneraciones su director«, cerró.