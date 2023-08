Comparte

El presidente de la Sociedad Nacional de la Agricultura (SNA), Antonio Walker, criticó el homenaje que realizó el Presidente Gabriel Boric en el marco del Día del Campesino a quien fuera ministro de Agricultura de la Unidad Popular, Jacques Chonchol (1970-1973).

«Para llevar a cabo su plan, el ministro de Agricultura de la Unidad Popular atropelló los principios del Estado de Derecho expropiando muchos predios agrícolas, sin distinción alguna y sin un pago real a sus legítimos propietarios», declaró Walker en una carta a El Mercurio.

«Ese período fue de los más traumáticos de la historia de Chile, donde hubo muertes, destrucción, desabastecimiento y división», añadió en aquella instancia el presidente de la SNA.

Posteriormente en una entrevista al medio, el líder del gremio agrícola explicó que «la carta surge del homenaje a Chonchol, porque en definitiva la ley de reforma agraria fue una mala ley para la agricultura chilena que nos dividió y nos causó mucho dolor, una ley injusta. Este ha sido un proceso muy doloroso para la agricultura chilena que parte con Alessandri el 62 y lo profundiza Frei Montalva el año 67, con una mala ley en mi modesta opinión».

«No creo que este proceso que causó tanto dolor en el campo chileno y tuvo tan malos resultados sea para rendirle un homenaje a Jacques Chonchol», afirmó.

Walker critica la Ley Aylwin

En ese contexto, Walker señaló que para realizar aquella reforma, el entonces senador Patricio Aylwin, «se equivocó rotundamente. Se simplificó el proceso de reforma agraria, lo que aceleró el proceso y dejó en la indefensión al agricultor que no tenía tiempo para defenderse».

«El valor del campo pasó a indemnizarse de una forma muy injusta porque la ley proponía que la cancelación fuera una porción muy mínima al contado y el resto del pago se hiciera con bonos nominales en una época en que había una inflación brutal. La ley de Aylwin no le hizo un favor a la agricultura chilena», criticó.

«Fue un proceso difícil, que para el propietario de tierra fue muy doloroso, largo, que nos dividió y provocó un ambiente de violencia. Hoy en la SNA tenemos muchos agricultores que sufrieron en este proceso de reforma», sentenció.

A juicio de Walker en aquel período, «entramos en un clima donde hubo mucha violencia, confrontación, saqueo, se vulneró el derecho de propiedad, hubo muertes, desabastecimiento y la agricultura entró en un caos. Fue una mala reforma agraria porque se entregó título comunitario, no había títulos individuales. Entonces el remedio fue peor que la enfermedad».

Su visión del actual Gobierno

Por otro lado, al referirse a la actual administración, el presidente de la SNA, afirmó que «el problema no está en Agricultura, sino en otros ministerios que no no han entendido la importancia de poner en marcha la economía del país».

«Hoy hay una cantidad de robos de maquinaria agrícola, insumos, animales, que es burtal», alertó.

«Estamos con una cantidad de trabas muy grandes, todos queremos crecimiento económico con apellido sustentable, todos queremos respetar los estándares medioambientales, porque eso le impacta a la agricultura, la crisis climática», agregó.

«Desde la agricultura queremos ser parte de la solución del cambio climático y no del problema, pero vemos un Ministerio de Economía que no se decide en soltar las amarras«, criticó.

“Yo le propuse al Presidente Boric en nuestra reunión que él dejara un legado, que él diseñe una ruta hídrica, que tiene que ver con desaladoras, con embalses, infiltración de acuíferos, con mejorar la gestión del agua. Urgentemente necesitamos medidas proinversión, alianza público-privada», señaló al medio.

«En ese sentido como SNA queremos convencer al Gobierno de que somos sus mejores socios para desarrollar el país. Yo lo veo difícil de aquí a fin de año. Hay una crisis de liquidez importante, hay un tema migratorio. Hagámonos cargo de los temas de la agricultura, agua, infraestructuras hídricas, seguridad, liquidez”, cerró.