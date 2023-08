Comparte

Para la tarde de este viernes se espera que el Colegio de Profesoras y Profesores confirme si es que irá o no al eventual paro nacional indefinido.

La situación surge luego de que durante una asamblea iniciada el jueves aún no obtuviesen respuesta del Ministerio de Educación a una serie de demandas, poniendo como hora límite al Mineduc las 14:00 horas de este viernes para responder.

«Si no hay respuesta comenzaremos a a definir nuestra posición y nos quedaremos con la última que fue declarada insatisfactoria (…) esta se envió el miércoles 2 de agosto, la declaramos insatisfactoria e insuficiente y ya se le informó al ministerio que no estamos disponibles», declaró al respecto el presidente del gremio, Carlos Díaz.

Se trata del primer gran conflicto que deberá enfrentar Nicolás Cataldo, el nuevo ministro de Educación que asumió la cartera tras la salida de Marco Antonio Ávila durante el cambio de gabinete.

El de hoy podría ser el punto de inflexión en una serie de movilizaciones iniciadas el pasado 26 de julio, las cuales se basan en una demanda de ocho puntos de un petitorio que apunta a una reparación por la denominada «deuda histórica».