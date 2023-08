Comparte

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de «El Purgatorio», nuevo programa de Canal 13 que en esta oportunidad contó con la presencia de Pamela Díaz y Kenita Larraín.

En un inicio la numeróloga fue consultada por los recientes dichos de Daniella Campos, quien también participó en el programa y habló del quiebre que tuvo con Iván Zamorano, aludiendo a que se debió a una infidelidad.

Sobre esta teoría, María Eugenia no le dio cabida: «Confío en que Daniella tiene recursos y luz propia para buscar algo que le guste, que la haga feliz, y no estar descalificando al resto e inventando cosas (…) No hay infidelidad de ninguno de los dos. Veníamos un tiempo antes mal, estábamos súper mal«.

«Peleamos un día sábado, una semana antes del matrimonio»

Respecto a su quiebre con el exfubolista, Larraín entregó información: «Cuando se acercaba la fecha del matrimonio hubo momentos complejos, terminamos muchas veces y volvíamos. Llegó un momento que no dio para más«.

Luego continuó y compartió un hecho puntual: «Peleamos un día sábado, una semana antes del matrimonio, y los dos decidimos terminar la relación. No me sentía amada, sentí que no me querían, no sentía que me estaban tratando bien«.

En la misma línea, relató que tuvieron «peleas muy fuerte», donde no llegó a descartar episodios de violencia: «Me amaba muy poco, lo que significó permitir cosas que no debí haber permitido«, cerró.