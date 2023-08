Comparte

La expresidenta Michelle Bachelet reveló que cuando ella dio la orden de cerrar el penal Punta Peuco, tal como se comprometió como jefe de Estado, no le hicieron caso.

“Yo cerré… di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, aseguró la exmandataria, en entrevista con CNN Chile.

En ese tiempo, el ministro de Justicia era Jaime Campos, quien finalmente no firmó el decretó del cierre de la cárcel que alberga a presos por lesa humanidad.

Campos, luego en entrevista con La Tercera, señaló que no había recibido un documento que solicitaba el cierre de Punta Pueco.

«Yo me retiré físicamente del Ministerio de Justicia el día viernes pasado a las cinco de la tarde. Hasta esa hora, de ese día, yo no recibí ningún decreto ni proyecto de decreto vinculado con Punta Peuco ni con nada«, sostuvo.

«En absolutamente todas mis actuaciones lo he hecho guiándome por dos parámetros: lo que indica mi conciencia y lo que establece la Constitución y las leyes de nuestro país. (…) En un caso hipotético -no digo que sea éste el caso- pero en un caso hipotético, si hay una acto que violenta lo que señala mi conciencia o lo que creo indica la Constitución y las leyes, por supuesto que no lo ejecutaré«, sentenció.