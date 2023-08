Comparte

Sebastián Polanco declaró ante la Fiscalía en calidad de imputado por el denominado Caso Lencería, asegurando que «no soy ningún delincuente» y que pese a las polémicas está «tranquilo».

Polanco es uno de los individuos investigados presuntamente haber utilizado indebidamente fondos públicos a través de la Fundación En Ti, organización a la que el Gobierno Regional del Biobío entregó 250 millones de pesos.

En ese sentido, aseguró «el trabajo se realizó», en referencia a las obras para las que originalmente se recibió el dinero, añadiendo sobre los gastos realizados que estos «fueron capacitaciones, son talleres. Obvio que se hicieron. Participaron todos los vecinos».

«Aquí hay algo que sucedió el último mes cuando cerraba el proyecto y producto de las lluvias los hitos de cierre se iban a aplazar. Esto se conversa con Matías (Godoy) y se va, arranca con todo. Eso es lo que puedo decir», declaró.

«Yo no entiendo las comunicaciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno Regional hacia con nosotros. Nos tratan de delincuente. Me tratan de delincuente. Yo no soy ningún delincuente«, sentenció.

«Yo estoy tranquilo, pero también hay una situación de nerviosismo, porque hay gente poderosa que te trata de delincuente. Instituciones. Cuando una institución te trata como un delincuente es bien fome, extraño«, cerró.

Los $250 millones que fueron entregados a Fundación En Ti por parte del GORE del Biobío, debían utilizarse para mejorar el barrio norte de Concepción, sin embargo, estos fondos aparentemente se habrían gastado en restaurantes, ropa de marca, delivery de comida y hasta en lencería.