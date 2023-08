Comparte

La «Encuesta Anual Aguinaldo de Fiestas Patrias» de Edenred reveló que el 43% de los trabajadores aún no sabe si recibirá aguinaldo para las celebraciones de septiembre.

El estudio indica que el 28% cree que sí recibirá la bonificación, mientras que el 29% piensa que no la percibirá. Las cifras muestran escasa diferencia con el estudio del año pasado, en que a 30 días del 18 de septiembre el 41% de los trabajadores no sabía si recibiría aguinaldo. El estudio de 2022 indicaba que el 27% pensaba que sí recibiría la bonificación, mientras que el 32% que no.

Consultados sobre el monto esperado, el 45% piensa que recibirá una cifra que no superará los 50 mil pesos, en sintonía con lo registrado el año pasado, cuando el 44% respondió lo mismo. En cambio, se registró un alza en quienes sí esperan un monto mayor que, en este caso, oscila entre los $51 mil y los $100 mil. En 2022 el 30% tenía esta aspiración y en 2023 es el 33% que así lo espera. Al contrario, en el tramo superior del beneficio, es decir, que recibe más de $100 mil se observa una caída de 2 puntos, porque en 2022 el 18% esperaba eso, mientras que en 2023 es el 16% que se anota en el rango más alto del beneficio dieciochero.

En cuanto al uso que los trabajadores dan al aguinaldo, el estudio demuestra que la población chilena está preparándose para organizar buenas fiestas o parrilladas. Esto, porque el 89% de los encuestados dijo que utilizará el dinero para financiar la celebración, entretenerse, comprar comida o, directamente, amortizar el gasto en bebestibles. Esta cifra es similar al año pasado, cuando el 85% confesó estar más predispuesto al parrandeo que a destinar esta ayuda primaveral a solventar gastos de la casa o ahorrar (47% este año versus el 49% del año anterior). Y, finalmente, quienes están pensando en hacer regalos o destinar el aguinaldo a algo muy distinto son un porcentaje muy menor: en 2022, el 4%; en 2023, el 3%.

El 60% señaló que históricamente recibe aguinaldo para fiestas patrias. El 64% de quienes trabajan para el sector privado señaló recibirlo, así como el 56% de los empleados del sector público. Por otra parte, el 62% de los hombres señala que históricamente recibe aguinaldos, cifra que en las mujeres llega al 58%

Cristián Briceño Ribot, director de marketing y experiencia de Edenred, asegura que los beneficios como el aguinaldo de fiestas patrias son altamente valorados entre los trabajadores chilenos.

«Desde Edenred, el llamado es a que las empresas que sí puedan brindar el beneficio hagan un esfuerzo pues cobra una especial importancia dentro del contexto que estamos viviendo. Además, es común que en este tipo de fechas los aguinaldos se utilicen para actividades ligadas a compartir, pues se trata de festividades en las que las familias se reúnen», señaló Briceño.

Además, agregó que «las gift card y tarjetas de alimentación han ganado espacio durante los últimos años porque se trata de una modalidad práctica para los colaboradores y las empresas y porque permite a las pymes ahorrar en trámites y reducir impuestos”,

Con respecto a la modalidad —pregunta dentro de la cual los encuestados también podían marcar más de una respuesta— el 78% aseguró que le gustaría recibir la bonificación en efectivo, cifra que sube desde el 74% de 2022. En este año el 27% se inclinó por una gift card (38% en 2022) y un 39% por una tarjeta de alimentación (30% en 2022). Las cajas de mercadería fueron escogidas por el 18%, subiendo del 13% que en 2022 optaba por ellas.

Según explica Briceño, las gift card y tarjetas de alimentación, como Ticket Restaurant de Edenred, son cada vez más valoradas por los trabajadores. Recalca que “los trabajadores han tenido buenas experiencias utilizando aquellas modalidades y hay veces en que incluso les acomoda más, pues se trata de beneficios que ya conocen y que les permiten, incluso, ordenar los gastos”.

La encuesta fue aplicada a 2.337 personas, de las cuales el 55% trabaja en el sector público y el 45% en el privado. El 70% de los encuestados se desempeña en organizaciones de más de 250 trabajadores.