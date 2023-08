Comparte

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes sobre la emergencia que afecta a la zona centro sur por el sistema frontal y que ha provocado la crecida de ríos que han inundado sectores poblados.

Desde Curicó, Región del Maule, el Mandatario habló con el matinal de Chilevisión, «Contigo en La Mañana», en donde dijo que frente a la toma de terrenos «es un problema al que hay que ponerle coto, porque los ríos han demostrado tener memoria y recuperan su cauce».

Más allá de ello, señaló que «hay sectores donde sencillamente no se puede construir. Ahí hay que poner mucha más fiscalización. Estas son cuestiones que vienen hace mucho tiempo y, sin lugar a dudas, vamos a tener que hacer un cambio en la política habitacional y ordenamiento territorial, porque estas afectaciones, este tipo de fenómenos, los vamos a ver con cada vez más frecuencias».

En cuanto a la reconstrucción que se deberá hacer, el jefe de Estado dijo que «hoy me impongo el deber de llegar, eso va significar revisar prioridades, cambiar presupuesto, hacer ajuste en otras partes, que van a ser dolorosos en algunos sectores, pero acá tenemos puentes que se han caído, cosechas que se han perdido completamente, tenemos casas que van a quedar totalmente anegadas y, por lo tanto, en ese proceso de reconstrucción implica cambiar prioridades y el Gobierno tiene que tener flexibilidad de la cintura para poder moverse en esto».

«El Estado efectivamente tiene restricciones presupuestarias, acá hay que actuar con muchas responsabilidad pero no me cabe ninguna duda que en este momento surge un espíritu de unidad nacional que facilita que no nos quedemos en una pelea chica y nos pongamos todos atrás de un mismo objetivo», agregó.