El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo no tener problemas con ofrecer disculpas públicas, como lo indica el fallo del Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso, a una víctima de trauma ocular, herido durante el estallido social.

«No nos queda más que acatarlo y está la absoluta voluntad de este general director para ofrecer disculpas», señaló en el matinal Tu Día, de Canal 13.

Agregó que «más que me obliguen a pedir disculpas, tengo la plena consciencia de hacerlo. Es una investigación de un civil a través de una querella contra el CDE, donde yo no soy el querellado, el demandado ni tengo conocimiento de la resolución del fallo. Pero insisto, no tengo ningún problema si tengo que pedir disculpas».

Asimismo, Yáñez aprovecho de decir que «tengo el deber de decir que muchos carabineros míos también resultaron afectados, lesionados, también tuvieron lesiones graves y también tengo un deber, una responsabilidad de velar por ellos, por su imagen, su integridad».