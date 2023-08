Comparte

La pandemia de COVID-19 ha redefinido los modelos de trabajo en todo el mundo y América Latina no se ha quedado atrás en las transformaciones. Según el informe People Latam Report, elaborado por la plataforma de idiomas corporativa Nulinga, el 86,4% de las empresas latinoamericanas mantienen el modelo híbrido o totalmente remoto adoptado al inicio de la pandemia. Mientras tanto, solo el 13,6% volvió o nunca dejó de exigir la asistencia presencial completa de los empleados.

El informe, publicado en agosto, también muestra que las empresas que prefieren los modelos híbridos o remotos son principalmente las de tecnología. Cerca del 95% de las compañías encuestadas manifestaron que tienen la intención de mantener la modalidad laboral actual por lo menos durante los próximos 12 meses. Otro hallazgo revelado por la investigación es que existe una tendencia clara de que las empresas más grandes, con más de 1.000 empleados, tienen menos probabilidades de ser totalmente remotas.

En el caso de las empresas que adoptan la modalidad híbrida, menos del 10% de los empleados tienen un día fijo para ir a la oficina y casi el 60% aún tienen oficina propia. Más del 82% de las empresas híbridas tienen menos del 60% de sus empleados presentes en un día promedio.

Para Martin Perri, CEO de la startup responsable del informe, el impacto del trabajo remoto en los espacios de trabajo aún está evolucionando, sin embargo, no es algo nuevo en su metodología de trabajo: “mi inclinación hacia el trabajo remoto no empezó con la pandemia. De hecho, no es nada nuevo. En 2014, en mi anterior startup -que se vendió en 2018- ofrecíamos tres días de home office a la semana, algo totalmente revolucionario para la época”, cuenta.

Nulinga, que opera con programas de idiomas online para empresas de toda América Latina, se creó a principios de 2020 de forma completamente remota y a favor de la política de “vive y trabaja desde cualquier lugar”.

Incluso, según el informe, la política de “trabajar desde cualquier lugar” se está volviendo cada vez más popular. Alrededor del 36% de las empresas ofrecen a sus empleados la posibilidad de trabajar en un lugar de su elección y el 11% ofrece la posibilidad de trabajar en otra ciudad dentro del mismo país.

Entre las empresas que son totalmente remotas, alrededor del 76% ofrece la política de trabajar desde cualquier lugar y casi el 13% ofrece la posibilidad de trabajar en otra ciudad dentro del mismo país.

El People Latam Report es el resultado de varios meses de análisis realizado por el equipo de investigación de Nulinga con profesionales de toda América Latina, complementada con la opinión de reconocidos representantes de RRHH de diferentes países de la región. Junto a las tendencias de las modalidades de trabajo, el informe cubre una amplia gama de temas, que incluyen la flexibilidad en el trabajo, los desafíos de capacitación y desarrollo en las empresas, además del uso de la tecnología en recursos humanos. Ver el informe completo.