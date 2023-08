Comparte

Una ayuda que le permitirá reponerse del impacto que causaron las lluvias de las últimas semanas en Curicó, recibió de parte de la Municipalidad de La Florida Carolina García, viuda del carabinero Gonzalo Ardiles Troncoso, quien murió el 17 de abril de 1993, producto de un accidente de tránsito, mientras desempeñaba sus funciones en la Ruta 5 sur.

Carolina García (59), vive con su madre (75) y su hija (14) y dijo que hasta hoy no había recibido ningún tipo de colaboración.

La ayuda fue parte de una gestión realizada por la Agrupación de Viudas de Carabineros “Unidas por Siempre” que contactaron al alcalde Rodolfo Carter para solicitar ayuda.

La ayuda entregada consiste en: 3 camas, 3 colchones, 3 juegos de sábanas, 3 almohadas, 9 frazadas, 1 cocinilla con manguera, abrazaderas y regulador, 1 cilindro de gas de 5 kilos con carga, 1 set de batería cocina de 7 piezas, 1 tetera, 1 juego de loza para 4 personas, 1 set de cubiertos para 4 personas, 1 kit de aseo domiciliario y 3 kit de higiene femenino.

“Estoy muy emocionada. Nunca me imaginé recibir esta ayuda desde Santiago y particularmente de La Florida. Siempre me llamó la atención el trabajo que hace el alcalde Carter y que hoy yo reciba esta ayuda, además de todos los vecinos de mi Curicó querido que ha sufrido tanto con el sistema frontal. Me hace muy feliz y me llena de esperanza para volver a comenzar, después de estar abandonada tantos años, luego del fallecimiento de mi esposo”, dijo Carolina García.

El alcalde Carter, desde Santiago, ha estado muy pendiente de la gestión municipal que se está haciendo en Curicó, particularmente en el sector de La Junta. De esa forma, quiso saludar a Carolina a través de una video llamada: “Queremos entregarle todo nuestro afecto y cariño a Carolina, quien ha tenido que enfrentar momentos sumamente difíciles. La pérdida de su esposo en 1993 y hoy la pérdida de sus enseres producto de las lluvias. Por eso, queremos estar presentes en este nuevo comienzo que tiene en su hogar”.

La Florida en Curicó

El administrador municipal, Daniel Reyes, quien lidera la coordinación del trabajo de los 60 funcionarios en Curicó señaló que “como municipalidad queremos colaborar con este pequeño granito de arena, de transmitirle con eso un poco de esperanza, entendiendo que quizás hay personas que tienen una necesidad mayor. Pero en este caso particular, Carolina, quien tuvo que enfrentar la catástrofe producto de las lluvias, sola con su madre y su hija. Hoy queremos transmitirle que, entre todos, que somos capaces de ponernos de pie y acompañarla con mucho cariño”.

Este miércoles, culmina el trabajo de tres días que ha desempeñado La Florida en Curicó, el que ha consistido en la remoción de escombros, instalación de kit habitacionales, prestación de asesorías jurídicas y sociales, una ambulancia, más una clínica veterinaria móvil.