Este jueves diputados de la UDI lanzaron duras criticas al Gobierno y al ministro de la Segegob Álvaro Elizalde, luego de que se anunciara un veto a la Ley de Usurpaciones.

En ese contexto, Jorge Alessandri señaló que “el gobierno está a cargo hace 19 meses del poder Ejecutivo, en esos 19 meses han aumentado las usurpaciones, no han propuesto ideas nuevas para combatirla, ni para sacar a esas personas que ilegalmente ocupan la propiedad de otros”.

“El Congreso ha hablado y ha enviado una ley, la respuesta del ministro Elizalde es no la vamos a promulgar, ¿tiene una idea mejor?, ¿o su única propuesta es no escuchar al Poder Legislativo? Le pediría al ministro Elizalde que no se ponga del lado de los usurpadores, que se ponga del lado de los legítimos, propietarios, en eso consiste el Estado de Derecho”, añadió.

Por otro lado, al referirse al proyecto, Alessandri destacó que “es una tremenda señal y estoy seguro que una vez promulgada van a ser muchos los que van a abandonar las tierras que tienen usurpadas, sin siquiera la necesidad de que vaya Carabineros, porque la ley es tan clara, tan dura y tan efectiva que las personas van a terminar saliendo de esos terrenos, casas, departamentos o predios que no les pertenecen”.

Por otro lado, el diputado Henry Leal remarcó que “en tiempos en que el gobierno nos invita a la oposición a grandes acuerdos, parece ilógico y contrario a esa lógica que no esté dispuesto el ministro Elizalde y el gobierno a respetar lo que un poder del Estado legítimamente resuelve. Ayer se habló fuerte y claro y de manera contundente, una votación bastante transversal aprobando este proyecto de ley”.

“No tiene ningún sentido que hoy día un ministro de Estado diga que no va a promulgar una ley, y si quiere hacer uso del veto, bueno, es su derecho, pero los chilenos de la Macrozona Sur, los chilenos del norte, del centro, que tienen sus predios usurpados, no van a entender cómo un ministro, un Presidente, no respetan la mayoría de este Congreso y se atreva a vetar una ley que legítimamente hemos impulsado y que muchos sectores la han aprobado”, criticó.

“Nos preocupa que este Gobierno esté dispuesto a ponerse del lado de los terroristas y los violentistas, amenazando con vetar esta ley”, cerraron los diputados de la UDI.