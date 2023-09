Comparte

La delegada Presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, informó que buscará interponer una querella contra el conductor y la empresa del microbús que protagonizó un fatal accidente de tránsito con el Biotrén, en la comuna de San Pedro de la Paz.

Dresdner comenzó señalando que, “como Delegación Presidencial solo tenemos facultad en caso que se formalice como un delito. Existe la posibilidad que la fiscalía formalice por cuasi delito de homicidio”, en caso que ello ocurra, “nosotros no podemos sumarnos”, indicó la delegada.

“Estamos siguiendo el caso muy de cerca porque, en caso que podamos hacerlo, sin duda nos vamos a sumar con la querella que corresponde”, detalló en conversación con 24 Horas.

Aquello, debido a que el fatal desenlace, “fue un accidente que podría haberse evitado, que fue a propósito de una imprudencia y de una actitud temeraria e irresponsable y eso es algo que no podemos aceptar”.

La delegada también habló sobre las responsabilidades que recaen en la empresa, sosteniendo que “Este bus no debería haber estado circulando”, debido a que su documentación “estaba vencida. Y esto es algo que se había fiscalizado la semana pasada, se le había impedido la circulación” al microbús siniestrado.

En ese sentido, “le hemos pedido al Ministerio de Transporte que analice las medidas contra la empresa porque acá hay responsabilidades de varios entes”.

La autoridad también respondió el porqué la máquina no fue sacada de circulación, pese a no contar con los permisos. “No podemos retirar de circulación al menos que tengan un problema muy grave, que no es el caso, porque el permiso de circulación que estaba vencido, una vez que lo renueven, pueden circular sin ningún problema”, señaló.