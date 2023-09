Comparte

Luego de que el Presidente Gabriel Boric lamentara la “falta de acuerdos entre los políticos”, el presidente de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, criticó al Mandatario.

«El Presidente es como el futbolista que decía que no estaba de acuerdo con lo que piensa. Permanentemente está convocándonos al encuentro, a conversar, y al día siguiente nos llama obstruccionista, negacionista, y la derecha se transforma en lo peor. Entonces el gobierno tiene que tomar una decisión: ¿Qué relación va a tener con la oposición?”, señaló.

“Nosotros somos una oposición que permanentemente ha querido colaborar. Renovación Nacional es el único partido que ha entregado propuestas al gobierno en materia de delincuencia. Le entregamos 100 medidas en un documento hace casi un año, que no han sido consideradas», agregó.

«Hace unos días le entregamos 15 proyectos de ley al gobierno para que luchemos en contra de la corrupción del Estado. También, respecto del proceso migratorio irregular, le entregamos una serie de propuestas.¡Qué decir en materia de pensiones y en materia de reforma tributaria! También hemos sido de los pocos partidos que han entregado documentos formales. Entonces no somos considerados permanentemente”, criticó.

“El gobierno quiere conversar solamente de los temas que le interesan a ellos y no del interés de la gran mayoría de los chilenos. No nos olvidemos que el gobierno hoy tiene un muy bajo nivel de apoyo y eso se debe fundamentalmente a que está permanentemente considerando temas más bien políticos y no prácticos para la gente que hoy está viviendo la cesantía, el miedo a la delincuencia y esperando alguna atención (de salud) en la larga lista de espera”, cerró.