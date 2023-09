El Presidente Gabriel Boric participó la mañana de este miércoles en la Cumbre de la Acción Climática que se desarrolla en el marco de la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos.

El Mandatario arribó este 20 de septiembre al país norteamericano junto al canciller Alberto Van Klaveren y las ministras de Salud y Medio Ambiente, Ximena Aguilera y Maisa Rojas, respectivamente.

En la instancia, el Presidente dijo que «el problema que hay un sector minoritario de la sociedad, pero muy poderoso, que no se somete a estos debates y a las reglas democráticas ni a los acuerdos que multilateralmente alcanzamos».

Bajo ese contexto, criticó que «algunas multinacionales y capital financiero internacional que no siguen los estándares y por mucho que acá declaremos buenas intenciones, si no somos capaces de someter a estos grupos a la voluntad de la comunidad internacional (…), no vamos a llegar a la meta».

«La crisis climática es la crisis de los combustibles fósiles y, por lo tanto, tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles, y eso significa muy concretamente que también tenemos que reaccionar ante el ‘greenwashing’ que están utilizando las empresas que siguen realizando y avanzando en estas prácticas, en algunos casos apoyadas también por países», expresó en la Cumbre el jefe de Estado.

«Las multinacionales y el capital financiero también tienen que someterse a estas reglas y debate«, reiteró.

Por otro lado, Boric sostuvo que Chile, como muchos otros países en desarrollo, «es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático».

«Este año hemos vivido incendios brutales, lluvias intensas, inundaciones, lo que se suma a una sequía de cerca de trece años que nos ha costado vidas, destruido localidades y golpeado fuertemente la economía», recordó Boric en la instancia internacional.

Bajo es línea, el Mandatario indicó que «eso nos ha impulsado, como muchos de ustedes, a actuar con firmeza y con sentido de urgencia para hacer frente a la triple crisis planetaria que significa el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad».

«Hemos adquirido un compromiso climático altamente ambicioso, que implica que nuestro país fue de los primeros países en desarrollo, junto con Fiji, que establece por ley el compromiso de ser carbono neutrales a más tardar al 2050, y esperamos llegar mucho antes a eso», contó.

«Estamos muy comprometidos también con la protección del océano, en esto tenemos el 43% de nuestras aguas jurisdiccionales protegidas«, comentó.

«Pero, además, nos interesa mucho insistir en la necesidad de mantener de manera indefinida la pausa precautoria de la minería submarina, al menos hasta que no se tenga certeza de que vamos a poder asegurar la conservación de los ecosistemas frágiles y únicos del subsuelo marino, como también el riesgo de liberar CO₂ que ha sido acumulado en el subsuelo por milenios», insistió respecto al tema.

Finalmente, el Presidente Boric cerró su participación afirmando que «ahora es el momento de mayor ambición, de acción y agregaría, de mayor solidaridad».

