El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Caros Muñoz, se refirió en La Mañana de Agricultura a los llamados a evasiones masivas en el Metro de Santiago, a pocas semanas de un nuevo aniversario del estallido social del 18 de octubre.

«Hemos estado trabajando sistemáticamente para combatir la evasión, esto no es distinto de los que no pasó el año pasado en esta misma fecha, hay un trabajo de Metro para ir gestionando y así evitar cerrar estaciones para las manifestaciones no ingresen a estas», señaló.

«La evasión sigue controlada, está por debajo del 1% y como ha estado históricamente. Hacemos un esfuerzo de ir manteniéndolo lo más bajo posible», destacó la autoridad.

«En buses tenemos todo un esquema del control de la evasión, que tiene que ver con mayor fiscalización (…) esto no ha permitido que en estos últimos meses hemos visto un aumento muy importante de las validaciones en buses, lo que es una buena noticia», afirmó.

De todas formas el ministro aseguró que la situación de las evasiones masivas «no es distinto a lo que tuvimos el 11 de septiembre, efectivamente es un tema super complejo. Tanto Metro, como Carabineros, como nuestro sistema de buses tiene que desplegarse de manera inteligente, para poder evitar que estas manifestaciones signifiquen cierre de servicios».

«Lo que más nos interesa es mantener el sistema operativo, cada vez que detenemos una línea, son decenas de miles de personas que se ven paradas en estaciones en forma arbitraria y super injusta. Termina afectando a las personas que necesitamos favorecer», declaró.

Por otro lado, el ministro Muñoz se refirió a las constantes quemas de micros en el sector de la Alameda con Cumming, repudiando estos hechos y agregando que «es totalmente inaceptable, para mi es difícil de comprender por qué eso podría ser un modo legítimo de protesta. Yo no lo puedo comprender, terminas dañando el servicio que le sirve a las personas que más necesitamos proteger».

«No logro entender por qué eso podría ser una manera razonable de protestar, por el contrario, es extraordinariamente inaceptable, tenemos que eliminarlo de nuestra sociedad. Por suerte hemos logrado reducir la cantidad de buses que se han quemado respecto al años previos«, destacó.