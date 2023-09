Comparte

El Presidente Gabriel Boric afirmó que el Gobierno trabajará para haya una nueva Constitución y que no se rechace el borrador en el plebiscito del 17 diciembre.

«A mí lo que me interesa es que el proceso constituyente resulte bien y espero que se llegue al más amplio consenso posible. Como he dicho antes, quienes busquen antagonistas en mí no lo van a encontrar«, dijo esta mañana el Mandatario.

«Yo hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajado por tener una nueva Constitución, y esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos entre los chilenos, no solo la visión de un sector«, agregó.

En esa línea, Boric añadió que «eso lo dejó muy en claro el pueblo de Chile en el primer plebiscito y no me cabe ninguna duda que en esta ocasión tenemos que actuar con la misma lógica: el mayor consenso posible«.

Por último, el jefe de Estado apuntó que «yo estoy preocupado del éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario. Espero que las voces que se están levantando apuntando al mayor consenso posible sean escuchadas y le deseo todo el éxito y vana contar con a colaboración en eso».