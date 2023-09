Comparte

Eventos como el CyberDay, que este año se llevará a cabo entre el lunes 2 y el miércoles 4 de octubre, entregan oportunidades muy atractivas a personas que buscan ofertas para comprar por internet. Computadores, teléfonos y viajes son algunos de los productos y servicios que, por sus precios rebajados, captan la mayor atención de los compradores.

Sin embargo, también es una fecha en que los ciberdelincuentes intentan realizar robos de dinero y suplantaciones de identidad. Por ello, expertos entregan consejos de seguridad para realizar una compras de las ofertas que puedan interesarte, especialmente este año, en que se han visto crecer explosivamente las amenazas e intentos de fraude que llegan a tu teléfono, intentando obtener información personal o acceso a sitios fraudulentos, en prácticas conocidas como smishing.

David Alfaro, General Manager de CISO GLOBAL para Latam, entrega algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de comprar:

1.Ingresa directamente a los sitios que participan del evento y no mediante los correos electrónicos que puedan llegarte. Asegúrate de ingresar al sitio oficial, existen web clonadas que son réplicas muy similares a la oficial, la diferencia la podemos encontrar al revisar la dirección n el navegador. Se recomienda observar el nombre del sitio en la barra de direcciones, ya que puede estar alterado, de esta manera también, te puedes proteger de posibles phishing o de acceder a sitios maliciosos que pueden captar información sensible. No sigas ofertas que recibas por correo con un link para pinchar. Si te atrae, recurre al sitio oficial de esa tienda.

2. Evita las conexiones de WI-Fi público y prefiere las redes conocidas. Una sencilla manera para no exponer tu información es evitar llevar a cabo transacciones electrónicas en redes wifi públicas, ya que pueden ser usadas por los delincuentes para capturar cualquier tipo de información en tránsito. Te recomendamos usar la conexión de tu casa o tu oficina, o la señal 4G/5G de tu móvil.

3. Asegúrate de que las URL comiencen con «https://» y revisa que la página en que realizas la compra cuente con un candado verde en la barra de la dirección. Esto significa que los datos se transmiten de forma encriptada contra un sitio seguro, evitando que cualquier hacker que logre interceptar alguna transmisión pueda descifrar su contenido.

4. Utiliza contraseñas robustas, de una extensión mínima de 12 caracteres, que contengan letras, números y símbolos. Es importante cuidar las contraseñas y tratar de tener un set de, al menos, tres. Una debiera ser para el banco y las transacciones en línea; otra diferente para tus redes sociales y una tercera para tu correo electrónico. Recuerda además cambiarla de forma periódica.

5. Utiliza una sola tarjeta de crédito para todas tus compras en línea y monitorea las transacciones que realizas. Si es posible, solicita a tu banco una tarjeta de crédito virtual con cupo limitado. Así tendrás pleno control de tus compras. Asegúrate que con cada transacción, el banco te envíe un email de registro. Si alguna vez recibes uno de una compra que no hiciste, chequea directamente en tu banco usando su App y de ser real, bloquea tu tarjeta y reporta el caso a tu banco.

6. Evita realizar compras mediante dispositivos que tengan instalados software “piratas”. Ese tipo de programas puede tener algún tipo de malware que te deja vulnerable a la acción de hackers, eso incluye no usar computadores compartidos y públicos para tus compras. Si dudas de un computador, mejor no arriesgarse.

7. Recuerda actualizar tu antivirus, sistema operativo y el aplicativo donde navegas para realizar las compras. Al momento de tu compra pueden ser de gran ayuda y protegerte contra intentos de robo de datos.

Esperamos que esta información sirva para que podamos vivir un Cyberday mucho más seguro que otros años.