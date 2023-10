Comparte

El Presidente Gabriel Boric recibió el Fuego Sagrado de los Juegos Panamericanos y Panapranamericanos Santiago 2023 que se desarrollarán desde el 20 de octubre hasta el 26 de noviembre. El mandatario tomó el fuego traído desde México, en una ceremonia realizada este sábado 30 de septiembre en el Cerro Santa Lucía.

El Jefe de Estado mostró honor por Chile por ser sede del mega evento deportivo, enfatizando que «toda actividad está relacionada con Santiago 2023 es alegría, se desborda el optimismo, la unidad, y eso en política se extraña».

Los Juegos Panamericanos son “un encuentro de diferentes culturas, he ido sintiendo lo que genera poco a poco este evento. Cuando llegamos al Gobierno, nos advirtieron de que esto podía ser complicado. Esto es un evento de Estado, invitamos a los ex Presidentes Bachelet y Piñera a este evento, pero no pudieron venir. El Centro Acuático no tenía ni diseño, pero pusimos el pie en el acelerador», agregó.

Boric resaltó que «el legado de los Juegos» Panamericanos “trascenderá las fronteras del deporte, le va a cambiar las cara de a los lugares donde se realizarán”, señaló, aludiendo a la infraestructura deportiva de primer nivel que quedará en Chile.

«Tenemos todas las condiciones para tener unos Juegos preciosos. Hemos invertido más de 580 millones de dólares, pero no lo vemos como un gasto, es una inversión. Va a actualizar y mejorar nuestra infraestructura deportiva y dinamizará nuestra economía, recuperar espacios públicos y una cultura de vida más sana. Queremos que estos juegos despierten vocaciones deportivas, me incluyo», resaltó.

El mandatario también elogió a los deportistas que representarán al país, señalando que “no estamos acá para poner presiones. Estar acá ya es un tremendo éxito, como Los Cóndores en el Mundial (de Rugby). Es un tremendo orgullo”, recalcó.

Culminó haciendo un llamado «a chilenos y chilenas a que se sumen a esta fiesta deportiva y ciudadana. Estos Juegos no son de un Gobierno, pertenecen a Chile entero».

La Llama Sagrada de los Juegos Panamericanos recorrerá parte importante del país de la mano de ministros y destacados deportistas y exdeportistas. El fuego será llevado a regiones de la mano de las ministras Carolina Tohá, (desierto y valles del norte) y Camila Vallejo (Glaciares y bosques del sur de Chile); y su par de Deportes, Jaime Pizarro (mar y litoral del centro).