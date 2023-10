Comparte

El ex fiscal de La Aracuanía Francisco Ljubetic se refirió este viernes en La Mañana de Agricultura a la seguidilla de atentados incendiarios y hechos de violencia que se han registrado en la Macrozona Sur del país.

«Todas las medidas que se adoptan y que se encuentran a disposición de la autoridad para poder combatir hechos delictuales van en la línea correcta. El tema es que esto no es de una solución mágica, involucra un trabajo sostenido, permanente, perseverante«, sostuvo el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma.

«Con el correr del tiempo se han visto disminuido ciertos tipos de ilícito, pero también cada cierto tiempo ocurre esta reiteración», remarcó.

«Esto no solo genera temor en parte importante de nuestra población, sino que hace que estos grupos radicalizados se mantengan en la noticia. Pero no tengo dudas de que la participación conjunta de policías, de las Fuerzas Armadas con el Estado de Excepción, han mejorado de manera sensible el vastos sectores la seguridad», afirmó.

«También ha permitido que el Ministerio del Interior realice de mejor forma y con mayor tranquilidad, de forma muy focalizada, investigaciones que han terminado favorablemente. La detención de personas vinculadas a hechos de violencia grave es una muy potente señal de que efectivamente, tanto la fiscalía como sus investigadoras están en esta tarea y perseveran», destacó Ljubetic.

Sin embargo, al referirse a la evolución de la violencia en los últimos años, el ex fiscal explicó que «el fuego y los disparos no necesariamente se sienten de la misma manera. El tiempo dio la razón porque estos grupos radicalizados no tienen necesariamente un objetivo en que los actos de violencia son realizados sin planificación».

«Estos últimos ejemplos de varios atentados seguidos en varios días demuestra que hay una planificación, que siempre la hubo. Con el correr del tiempo, con cualquier empresa delictiva cuando se mantiene en la impunidad, mejoran el desarrollo de sus acciones ilícitas», agregó.

«La manera de trabajar pretende cada vez ir esforzándose de mejor forma para que el efecto deseado con la violencia que se emplea llegue a donde tiene que llegar. No llega a las autoridades, esto llega a las personas comunes y corrientes que se encuentran en sus viviendas, en sus predios», afirmó.

«Esto tiene réplica, donde ocurren estos hechos hay una comunidad y una sociedad, los que son vecinos empiezan a sentir ese mismo temor y esto empieza a crecer. Ya no es un hecho aislado o que ocurren en una zona roja, hoy día toda la zona está teñida de rojo», sentenció.

«Esto ya ha crecido y se ha extendido hasta la región de los ríos, si uno lo mira desde el Biobío hacia el sur, es donde ocurre toda esta problemática que ya suma cuatro regiones, es un tema muy delicado que la autoridad siempre tiene que tener presente», añadió.