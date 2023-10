Comparte

A través de una alianza entre Inacap y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se lanzó el Programa Mujeres STEM el cual entrega becas para mujeres que se matriculen en carreras STEM.

La iniciativa surge ya que si bien el 53% de quienes ingresan a la educación superior son mujeres, apenas un cuarto de ellas lo hace a carreras relacionadas con las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Lo anterior, según se afirmó desde el Ministerio es una realidad «que aumenta la brecha de género en varias dimensiones, ya que se trata, justamente, de las carreras con mejores perspectivas de empleabilidad, salarios y desarrollo profesional».

De esta forma, INACAP lanzó su Programa Mujeres STEM, que consiste «en becas del 50% del arancel para todas las mujeres que se matriculen en cualquiera de las 14 carreras tecnológicas de su Centro de Formación Técnica en todas las regiones de Chile».

Además, la iniciativa contempla seguimiento académico y apoyo para que las beneficiarias progresen exitosamente en la educación superior. Todas las becas se extienden por el periodo de duración formal de las carreras, es decir, cuatro semestres.

En paralelo al programa, la Institución firmó un convenio con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para que INACAP entregue una beca de 100% de matrícula y arancel a 100 mujeres participantes en programas del Ministerio –con foco en jefas de hogar– que ingresen en las mismas carreras STEM.

Durante el lanzamiento de la iniciativa, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que “como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos muy contentas por esta iniciativa de INACAP que va a permitir que más niñas y que más mujeres se integren a las áreas STEM».

«Estamos muy contentas además porque esto viene con un apoyo tanto del 50% de cobertura de arancel para mujeres de distintos lugares, como de un 100% de becas para mujeres que sean usuarias de nuestros Programas del Sernameg», añadió.

«En Chile, más de un 40% de los hogares los lidera una mujer sola que necesita que todas las instituciones, públicas y también las privadas, como INACAP, puedan apoyarlas y, por lo tanto, esperamos que este sea el inicio de una muy fructífera relación institucional en que nos la juguemos tanto por la autonomía económica de las mujeres como por el desarrollo del país, a través de las mujeres en las áreas STEM», agregó.

Por otro lado, el Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, añadió que “la incorporación de más mujeres en las disciplinas STEM no es un tema de nicho ni que separa a hombres y mujeres. Esto es algo que nos beneficia a todos, porque hay sectores que simplemente no pueden seguir creciendo si no ingresan más mujeres».

«Nuestro país debe redistribuir, desarrollar una matriz productiva más sólida y también necesita crecer económicamente, y para ello es fundamental que más mujeres se inserten en disciplinas más productivas, como las STEM”, destacó.

En la instancia también intervino el Rector de INACAP, Lucas Palacios, quien dijo que “se suele hablar mucho de la desigualdad de género, pero, pocas veces se hace algo concreto. Este programa recoge las ganas, las aptitudes y el mérito de todas las mujeres de Chile que quieran entrar en el mundo STEM, con la capacidad formativa que tenemos para que Chile tenga más mujeres TP».

«Este es un trabajo que hacemos en conjunto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación, por eso la invitación es atreverse a estudiar carreras cortas, modernas, con alta empleabilidad. Atributos que no pueden tener sesgo de género ni de ningún tipo”, afirmó.

Desde Inacap además se destacó que «estamos comprometidos con dar más oportunidades a los jóvenes y adultos de nuestro país, para que puedan estudiar, desarrollarse y alcanzar sus sueños».

«Estamos convencidos que la educación y en especial la educación técnico profesional cambia vidas y permite la realización personal y una importante contribución al desarrollo de las regiones y de Chile», se añadió

«Así, hemos venido trabajando en potenciar el interés para que cada año más mujeres quieran estudiar carreras técnico profesionales y muy especialmente a aquellas vinculadas al mundo tecnológico», resaltan desde Inacap.

«Queremos impulsar el desarrollo de talentos digitales y de las capacidades tecnológicas de los técnicos y profesionales del presente y del mañana», se agrega.

«Hoy es un hito muy especial e importante no solo para Inacap y nuestra comunidad, si no que para todo el país. Hoy lanzamos un programa que busca motivar y dar oportunidades reales para que más mujeres estudien carreras STEM», cierran.