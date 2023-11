Comparte

Sergio «Checho» Hirane dedicó los primeros minutos de su programa «Conectados» para referise a la «funa» que lideró este miércoles Francisco Muñoz, más conocido como «Pancho Malo», a las afueras de la Radio Agricultura.

«Me avisaron en la mañana que estaba en grupo de ‘Pancho Malo’ con sus secuases abajo (del edificio), esperando para hacerme una funa«, comenzó diciendo el locutor.

«Me ofrecieron hacer el programa desde la casa y, por supuesto, dije que no. No le tengo miedo a nada. Yo creo que las cosas hay que enfrentarlas. La verdad no tengo idea lo que busca el grupo de Pancho Malo», agregó.

«Se me acercó la gente, me trataron de vende patria, de traidor, de sinverguenza , ‘cuánto te están pagando’. La verdad no entiendo nada. No entiendo cuál es la crítica. ¿A mí quién me está pagando? ¿Por qué estoy vendiendo la patria? Realmente no entiendo a este grupo, uno, por cierto, extremo«, dijo el también humorista.

«Me encantaría saber quién les pega, son mercenarios, de todas maneras. Este mismo grupo ha participado en campañas políticas de distintas personas, por lo menos ‘Pancho Malo’ que es el líder de este grupo ha participado en campañas políticas de distinto color político. Entonces, son mercenarios, están donde les pagan», afirmó Hirane.