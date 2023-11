Comparte

«Lo peor de esta crisis de seguridad es el pérdida de humanidad. Nos están robando nuestra forma de vivir en Chile». De esta forma, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, comentó la crisis de seguridad que se está viviendo en el país.

Si bien dijo que siempre hubo asaltos en Chile, «este nivel de crueldad nunca lo habíamos visto en la sociedad chilena, realmente desolador».

Una de las prioridades, dijo la autoridad comunal en «La Mañana de Agricultura», es enfrentar a la banas criminales extranjeras que «nos están robando la chilenidad. Las cultura de la muerte, lo que se vive en México o en Salvador, ya está entre nosotros: el secuestro, la tortura, el sicarito son prácticas de una violencia más bien ajena a la cultura chilena y que se nos metió por la ventana, y ya se instaló. Sacarlo va a costar mucho, pero entre más nos demoremos va a ser mucho más doloroso hacerlo».

Asimismo, señaló que las penas ya son altas, pero el problema es que no se cumplen. «El drama que tenemos es el sistema procesal penal, que hay que hechar abajo, porque no funciona por dos razones. Primero, porque protege al victimario antes que la víctima, eso es lo aberrante. Y lo segundo, cuando se inventó este sistema que ya no funcionaba, se pensó para el delito común, para el delincuente solitario, para el que no estaba organizado, que no tiene dinero ni poder de fuego. Hoy, nos estamos enfrentando a verdaderos Estado paralelos que ingresan a nuestros países, con mucho dinero, con voluntad de lucha y con ánimo de disputar territorio al Estado».

En esa línea, Carter enfatizó que «tiene que haber un remezón muy fuerte de toda la clase política, de asumir que estamos en una situación límite y que los cambios tienen que ser radicales, con apego a la democracia y los derechos humanos, pero radicales. No más comentarios, no más definiciones sociológicas».