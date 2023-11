Comparte

El delantero Joaquín Montecinos no la pasa bien en México. El futbolista chileno no ha podido cumplir las expectativas generadas luego de una tremenda temporada en Audax Italiano y ha deambulado en diferentes clubes, donde no alcanza a llenar todo lo que se esperaba de él.

De hecho, el ex Deportes La Serena lo sabe e hizo una sincera publicación en su cuenta de Instagram tras finalizar la temporada en el Querétaro, donde jugó solo 276 minutos en 10 partidos.

«Se termina una nueva temporada, pero esta vez se acaba de una forma muy distinta. Después de casi 13 años vuelvo a sentir esa misma sensación, cuando me comunicaron que no seria parte de la sub15 de CDLS por que era muy pequeño de estatura, por lo tanto, no podría competir con mis pares y mucho menos llegar al fútbol profesional», comenzó recordando Montecinos.

Luego agrega que «desde ese día mi vida cambio y me convertí en un guerrero nato donde perdí muchas batallas y gane otras, pero algo que nunca pasó fue agachar la cabeza y desistir, siempre terminé con la frente en alto y nunca bajé los brazos hasta lograr cada uno de mis sueños».

«Hoy se acaba esta temporada con un gusto muy amargo. No cumplir mis expectativas ni mucho menos las de todos los que creían en mí. Tengo esa sensación inexplicable, como ese día, que jamás pensé que volvería a sentir. Mucha pena y frustración por no haber podido entregar lo que mas sé hacer, que es pasión, positivismo, entregar buenas energías tanto dentro y fuera de la cancha. Un torneo de mucho aprendizaje, que así y todo mi familia, amigos, afición y compañeros nunca dejaron de apoyarme a pesar de todo lo negativo que me fue sucediendo», lamentó el atacante chileno.

«Volveré mas fuerte que nunca y no bajaré los brazos como quizás lo hice en algún momento esta temporada», promete el exAudax y luego añade que «digo todas estas palabras con mucha sinceridad y desde mi corazón: los deportistas somos seres humanos. Al igual que todas las personas, tenemos momentos buenos y malos, que nos hacen crecer mucho, como también darnos cuenta que la vida tiene un valor único. Por lo tanto, a pesar de todo debemos buscar siempre ser felices, independiente de que muchas veces viene esa tormenta que nos hace dudar y a veces perder ese camino que nos a dado tantas alegrías».

Finalmente, agradeció a los Gallos del Querétaro y a todos quienes estuvieron apoyándolo en este complicado momento.