El ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a la polémica que vivió en su momento respecto a los Liceos Bicentenario; indicando que la idea detrás del programa “es contraria a los sistemas educativos”.

El otrora secretario de Estado reapareció en los medios este domingo en La Otra Cara, de Radio Agricultura, con Rosario Moreno, en donde hizo un balance de su periodo liderando la cartera educativa entre marzo 2022 y agosto 2023.

“Los Liceos Bicentenario, si bien son una política bien evaluada por la ciudadanía, en el momento de su origen la Ley de Inclusión; por tanto, muchos de los principios que estaban en la base, son contradictorios con una ley que permite romper con las barreras de acceso a la educación, por ejemplo, la selección por resultados”, enfatizó.

Respecto al programa en sí mismo, el ex secretario de Estado señaló que “indudablemente que los liceos tienen que ser reformulados porque la selección es contraria a los sistemas educativos, eso es algo que ha costado muchísimo poder entenderlo. Son cambios culturales” a largo plazo, comentó.

Ante aquello, Moreno le preguntó si, siguiendo la misma lógica, la selección en la educación superior no debiese existir, a lo cual el ex ministro enfatizó que “la educación superior tiene otra lógica. Pero la educación escolar tiene que estar garantizada por el Estado y una de las garantías significa no tener barreras de acceso”.

“La conversación no es sobre el interés de las familias, es sobre la calidad de la educación y sobre el papel que juegan los profesores para que todos los establecimientos del país tengan buena calidad. Eso al parecer puede ser ingenuo, pero eso es lo que hacen los sistemas educativos: invierten en sus profesores” y otras temáticas relativa al ámbito educativo; afirmó el exministro.