Una polémica se ha dado entre Sergio «Checho» Hirane» y el arquitecto Iván Poduje. El primero va por el «A favor» y el segundo por el «En contra» en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Aunque la pelea tornó a descalificaciones más personales.

A través de su cuenta de X, Poduje señaló: «Ahora dices que no me conoces, que trabajo para todos los gobiernos… Tú te dedicas a los shows cómicos, pero yo tengo que trabajar en políticas públicas para los Estados. He trabajado con Bachelet, con Piñera, con Lagos».

«Además, trabajo con empresas privadas. Tengo una oficina donde hacemos proyectos hace 30 años. Tú no tienes por qué saberlo, porque estas en el mundo de la farándula«, agregó.

«Tampoco te puedo pedir que tengas la ética periodista de dar derecho a réplica porque no eres periodista. Tú lo que has hecho es transformar tu programa en una postura de Chile Vamos, que son probablemente tus auspiciadores o tus amigos. Y de ahí te dedicas a descalificar a todas las personas que no piensan como tus amigos de Chile Vamos y eso es tan evidente que ya te has tranfromado como en un operador político de Chile Vamos«, señaló el arquitecto.

Para finalizar, dijo: «Ojo de caer en la categoría, de lo que llaman los argentinos, de ‘periodista ensobrado’. Averígutae de lo que significa eso, porque estás a punto de ser el símbolo de eso, compadre».

Com a ⁦@hiranechecho⁩ no le da para debatir -y nos negó el derecho a replica- te hago llegar la mía por este medio. pic.twitter.com/shmOuAIPms — Ivan Poduje (@ipoduje) December 1, 2023

La repuesta de ‘Checho’ Hirane

«Yo pido disculpas, porque pareció un ninguneo. Yo dije, ‘pero quién es Iván Poduje’. Quiero aclarar mi dicho, por así parece que como diciendo que yo no lo conozco, no sé quién es. Por supuesto que sé quien es, he coincidido con él en programas de televisión», partió diciendo este lunes en su programa «Conectados», Sergio Hirane.

«Cuando yo digo quién es Iván Poduje me refiero a qué representatividad tiene en nuestro sector Iván Poduje. No es de nuestro sector. Iván Poduje es del sector donde calienta el sol«, criticó.

Añadió que «es una persona que pone la conveniencia por sobre las convicciones y él me pidió derecho a réplica. Me dijo ‘tú no puedes insultar a alguien, porque tú no eres periodista, por lo tanto no sabes que no puedes insultar o ningunear a alguien sin darle derecho a réplica’. Yo puse un tuit en que le daba derecho a réplica… ahora le voy a poner una condición. Porque el dijo que yo era un ‘periodista ensobrado'».

«Si tú quieres venir al programa más escuchado de Chile, trae una prueba, un peso, que haya recibido de algún partido políticio, de alguna tendencia, por defender una de las ideas que defiendo», lo desafío.

«Para mentirosos y calmniadores, yo no voy a perder el tiempo», cerró Hirane.