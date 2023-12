Comparte

Luego que el Juzgado de Garantía de Copiapó dictara prisión preventiva para Luis Castillo, por hurto frustrado, tras ser detenido el pasado jueves en la Región de Atacama, la defensa del imputado anunció que apelará a la medida para un cambio o eliminación de la cautelar.

Fue el defensor penal público de Atacama, Raúl Palma, quien informó la apelación, agregando que todas las resoluciones adoptadas por el tribunal “nosotros siempre las respetamos”.

"El robo con recate no existía”

El defensor de Castillo enfatizó en que “el tribunal fue bien claro en señalar que el robo con rescate no existía, estableció que podría existir una suerte de hurto frustrado y, por tanto, no acogió todas las tesis de la Fiscalía: acogió la tesis del secuestro, de la cual, nosotros somos coherentes y entendemos que, de acuerdo a los antecedentes, dicha figura típica del Código Penal no se configura”.

“Vamos a apelar de esta decisión del Juzgado de Garantía, que es una decisión preliminar, y lo que ha dicho el tribunal ha sido muy importante. Insta a la Fiscalía a seguir investigando, porque entiende faltan antecedentes para poder concluir lo que se ha decidido el día de hoy y también insta a las defensas parra que aportemos más antecedentes respecto a nuestras tesis", manifestó en conversación con 24 Horas.