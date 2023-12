Comparte

Una tensa dicusión se vivió este lunes en el programa "Conectados" entre el conductor del espacio, Sergio "Checho" Hirane", y el panelista y analista político, Pepe Auth.

El áspero debate fue tal, que terminó con Auth renunciando momentáneamente del programa. El motivo de la discordia: la influencia del Partido Comunista en la política nacional.

"¡Tú actúas como si el muro de Berlín existiera, viejo!", fue parte del comienzo de la discusión entre Auth e Hirane.

"¿Tú crees que el mamarracho que nos querían proponer no es comunismo, no es comunismo puro? Contéstame con palabras, no risitas", le replicó iracundo el locutor al exdiputado.

Más adelante en el enfrascamiento, esto le dijo "Pepe" a "Checho": "Como yo represento un modelo distinto de sociedad y como no se puede poner de acuerdos, porque son modelos alternativos y no hay posibilidad de acuerdo, francamento yo creo que mi ciclo de participación de diez años en este programa va a tomar un reposo largo, porque francamente entre comunismo y libertad que tú dibujas no me acomoda para nada, Checho. Te lo digo aquí y se lo digo los auditores: yo hoy tomo un descanso. No sé cuán largo necesitaré descansar, con el emblema de lalibertad desde el emblema del comunismo".

Hirane le respondió: "Estamos en un país libre, tú puedes tomar la decision que quieras, nadie te tiene amarrado acá. Yo lo lamento, porque en otras oportunidades también cuando no te has sentido cómodo te has levantado del programa. Yo nunca me ido del programa".

Auth, finalmente, se desahogó: "Es un acumulado. Empiezo hablar y voy en la segunda... estoy en medio de mi intervención inicial sobre el plebiscito y tú me interrumpes que no estás de acuerdo con la segunda parte. Cosa que está muy bien, pero por lo menos déjame que termine de hablar. Yo ya estoy choreado, de interrupciones constantes, de siempre tiene las última palabra, de que cuando estás complicado te vas a comerciales. Me siento incómodo"

Mira lo que pasó en "Conectados":