"Amaneciendo acá destrozado", fue lo primero que dijo el alcalde de San Bernardo, Christopher White, en entrevista con "La Mañana de Agricultura", luego de que a un menor de tres años, hijo de padres haitianos, le llegara un balazo en la espalda en la comuna.

"No es novedad lo que está ocurriendo en algunos barrios de nuestra comuna. Lamentablemente, cada día con mayor poder de fuego", señaló la autoridad comunal.

"Lamentablemente, ya no es solamente que los delincuentes se matan entre ellos. Ahora estamos hablando de gente inocente, trabajadora, que va caminando por la calle, que va a comprar. O un niño que está en su hogar", agregó.

"La verdad es que esto devela lo crudo, lo violento y la falta que hemos estado teniendo para enfrentar estas cosas. Y cuando digo hemos, es porque el municipio también es parte del Estado, pero no es el único responsable", dijo White.

En ese sentido, el alcalde criticó el hábito que se ha creado en torno a la convivencia con la delincuencia. "Se sienten los balazos y como que ya es costumbre tirarse al suelo. Yo no sé si en otras comunas la gente vive así. Pero aquí hay barrios donde la gente tiene que tirarse al suelo para evitar que llegue una bala estando en el interior de su casa. Eso pasa. Y no es ciencia ficción, no es la Franja de Gaza; es Santiago, Región Metropolitana, San Bernardo", explicó.

Ley de infraestructura crítica, para empezar

El alcalde de San Bernardo sostuvo que no descartaría aplicar la ley de infraestructura crítica, antes que un Estado de Excepción para enfrentar la delincuencia.

"Yo en algún momento planteé la idea de la aplicación de la ley de infraestructura crítica, que establecía que las FF.AA., que en ciertos lugares y en ciertos espacios determinados, como por ejemplo hospitales, estación de Metro, pudieran ayudar a sacar a Carabineros para que puedan ir a las poblaciones y puedan dejar de cuidar esta infraestructura crítica", señaló.

Para ver acciones, más que diagnósticos, manifestó que la "infraestructura crítica es un primer paso, que no es Estado de Excepción, porque tampoco podemos llegar al fondo de nuestras probabilidades, por qué después del Estado de Excepción qué vendría. ¿Y si no resulta? Porque a veces las medidas en vez de ser efectivas, son efectistas, pero a largo plazo tampoco san resultados".

"En el escenario que estamos no descataría infraestructura crítica en ciertos lugares determinados, porque además la ley lo permitiría. No se trata de que las FF.AA. enfrenten a los delincuentes, se trata de tener mayor presencia, que la gente vea que se están haciendo acciones. Yo creo que necesitamos recuperar las esperanzas", insistió.