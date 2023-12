Comparte

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, llamó este martes al Gobierno a no dar "cifras esperanzadoras", ya que la balacera que ocurrió durante este fin de semana en San Bernardo, a su juicio, es "revelador respecto a la situación que estamos viviendo como país".

Durante la noche de este lunes, un niño de tres años y un adulto resultaron baleados tras un enfrentamiento armado en la intersección de Ojos del Salado con Santa Mercedes de la mencionada comuna. Las dos personas fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, donde el menor de edad se encuentra en riesgo vital tras recibir e impacto balístico en su espalda.

En conversación con "La Mañana de Agricultura", el parlamentario de RN opinó que "lo que ocurrió el fin de semana es revelador respecto a la situación que estamos viviendo como país. Ya basta de dar cifras esperanzadoras".

Ahora, en #LaMañanadeAgricultura, conversamos con el diputado de Renovación Nacional, @andreslongton.



Nos escuchas en @AgriculturaFM 📻 pic.twitter.com/mdBawWvuUu — La Mañana de Agricultura (@AgriculturaAM) December 26, 2023

Igualmente, señaló que "el país se ha puesto cada vez más violento y con delitos cada vez más sangrientos del punto de vista de su comisión".

Ante esto, Longton llamó a utilizar "todas las fuerzas operativas" que están a disposición del Estado. "En este caso, también me refiero a las Fuerzas Armadas, más allá del Estado de Excepción, es respecto a la capacidad operativa", dijo.

"En Chile no tenemos inteligencias, al no tener inteligencia no te permite anticiparte a los delitos, no permite tener un trabajo previo para poder prevenir", indicó el representante del distrito N° 6 de la región de Valparaíso.

Por lo tanto, apuntó que esta situación "es un llamado de atención principalmente al Gobierno".

"El llamado es a no tratar de dar esperanza respecto a cifras que están claramente maquilladas o manipuladas respecto a la realidad, porque lo que vemos que los delitos con mayor connotación social están subiendo arriba de un 50% desde que llego este Gobierno, sobre todo los más delitos más violentos", criticó.

Entrevista al diputado Longton: