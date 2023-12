Comparte

El obispo de Copiapó, Ricardo Morales, será el nuevo presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech).

La nominación se da luego del encuentro de los integrantes de la instancia que se realizó en la localidad de Chada, comuna de Paine, entre el 18 y 19 de diciembre.

"Agradezco la confianza que se ha tenido para nombrarme como presidente del Consejo Nacional de Prevención, como también agradecer el trabajo de estos años de Ana María Celis, presidenta del Consejo hasta ahora", dijo el pastor de Copiapó.

Junto a lo anterior, señaló que "no han sido tiempos fáciles para nuestra Iglesia, tiempos que han significado llevar adelante un sinnúmero de iniciativas que han tenido por objetivo colocar a las víctimas-sobrevivientes en el centro".

Sobre los desafíos, destacó que continuará profundizando la implementación de documentos como el ISE (Integridad en el Servicio Eclesial), que a juicio del obispo Morales, "permitirá crecer en relaciones sanas y más evangélicas en nuestra Iglesia".

"Finalmente, decir, que este servicio que hoy se me pide lo hago especialmente movido por el dolor de tantos y tantas víctimas y sobrevivientes, algunos de ellos que ya no están, que han tenido que luchar, con dolor e impotencia, para que su voz se oiga y se haga justicia y verdad. Por todos ellos, incluso por lo que no quieren saber nada de nosotros como Iglesia, acepto este desafío como presidente del Consejo Nacional de Prevención", sostuvo.