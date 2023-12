Comparte

María Eugenia "Kenita" Larraín abordó la salida de Pamela Díaz de Tierra Brava, el reality de Canal 13, y las críticas que recibió por su actitud en el espacio televisivo.

Recordemos que "La Fiera" fue acusada de ejercer Bullying contra sus compañeros. "Yo fui a actuar", respondió, generando polémica entre los seguidores del programa.

Lo anterior fue analizado por Kenita, quien afirmó: "Si a Pamela le hubiera ido súper bien con el público hubiera dicho que fue ella misma. Pero como vio que tenía detractores y que la gente la estaba encontrando agresiva, fue como ‘ah no…. Es que estaba actuando".

Posteriormente, Kenita recordó su pasado en la Farándula chilena y el rol que tuvo Pamela Díaz en ese momento: "Tú decides quién quieres ser. Yo también estaba todos los días en esa farándula, ¿y yo era agresiva?".

"Hay mucha gente que también decidió no serlo. Pamela gana en popularidad, en proyectos, económicamente, en que se habla de ella, etc. Pero no gana en que ella se había desmarcado de esa Pamela agresiva que fue en la farándula", agregó la numeróloga.

"Cuando entra al reality es cuando las personas se empiezan a mostrar y les da rabia algunas cosas, las provocan, claro que sí. Entonces sale la persona que realmente es. Ahí es donde pierde ella", cerró Kenita.