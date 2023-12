Comparte

El fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, escribió una carta desde la cárcel de Antofagasta, en donde se encuentra recluido, para señalar que “me han quitado muchas cosas, pero mi libertad de lucha sigue viva”.

La ex pareja de la diputada Catalina Pérez envió un mensaje a sus cercanos, que posteriormente fue publicado en sus redes sociales. En la carta, el detenido por el caso Fundaciones dejó un recado: “esta injusticia no se quedará acá”.

La Carta de Daniel Andrade

“Quiero que sepan que dentro de todo estoy bien. Fui bien recibido por el resto de los reos del módulo. No estoy pasando frío y no me quejo del rancho y la comida”, indica en el escrito.

Andrade agregó algunos detalles de su vida en prisión: “aquí las cosas sencillas son valiosas, tenemos un gimnasio artesanal construido con botellas, con lo que puedo hacer rutinas para recuperar mi rodilla y mantener el cuerpo sano y mi mente lúcida. También ya pudimos ingresar algunos libros, así que estoy leyendo”.

“Tercero, esta injusticia no quedará acá. La impotencia, la rabia, la traición, serán movilizadoras”, añadió.

“Me han quitado muchas cosas, pero mi voluntad de lucha sigue viva, ese fuego que siempre me ha movilizado aún sigue prendido y se alimenta de sus cariños, de sus cartas, de mi propia historia y de las injusticias que ocurren a mi alrededor y que hoy me tocó vivir a mí”, prosiguió le fundador de Democracia Viva.

En cuanto a su situación judicial, expresó que “soy dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras, hasta ahora he elegido el silencio, esperando que “las instituciones funcionen”, pero con tanta presión política creo que hay que salir a defenderse”.

“Les mando un abrazo grande y les deseo un feliz año nuevo, siempre hay cosas que celebrar, como saben soy un porfiado optimista”, cerró.

Daniel Andrade se hizo conocido en la luz pública luego de estallar el caso de millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, causa por la cual está imputado de tres delitos de fraude al fisco.