El entrenador de los "mineros", en exclusiva con LUN, abordo su presente personal y el complicado mercado de pases que ha vivido el club de cara al torneo nacional del 2024 y su participación en Copa Libertadores.

"Mis vacaciones han sido relativas. Para mí es más importante en estas fechas poder disfrutar en familia con mi esposa María Rosa, mis hijos y también con mis nietos", comenzó diciendo el estratega.

Ya adentrándose a la futbolístico, Gustavo Huerta no oculta su preocupación de cara al próximo año, donde los de El Salvador aún no concreta ninguna incorporación y han sufrido la partida de jugadores claves.

"Estoy pesimista respecto a lo que nos pasa todos los años: el tema de la contratación de jugadores. Casi todos los años y, sobre todo el ultimo, tuvimos buenas campañas, hay jugadores que andan bien, pero buscan otras opciones. Siempre nos arreglamos, pero este año ha sido muy difícil contratar jugadores para Cobresal", comentó el técnico.

En esa misma línea, Gustavo Huerta aprovecho la instancia de enviar un mensaje contundente a la dirigencia.

"Ha sido difícil por la postura del club, en principio porque nosotros siempre estamos buscando las alternativas que dejan los otros clubes". Les dije a los dirigentes que vamos a representar al fútbol chileno en Sudamérica y parece que no entienden el tema. No se van a salir del presupuesto. Están pensando en un ahorro y no en lo que significa que Cobresal vaya a representar a Chile en una Copa Libertadores", afirmó.

En lo que va de mercado, los "mineros" no han incorporado a ningún jugador, pese a las importantes partidas que han tenido, como Cecilio Waterman o Alejandro Camargo.